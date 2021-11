Kristen Stewart habló sobre su "estúpido" romance con Robert Pattinson

Con el estreno de 'Spencer', película donde Kristen Stewart interpreta a la princesa Diana, la actriz ha estado otorgando entrevistas. En la que tuvo con The New Yorker tomó un viaje por el tren de los recuerdos y habló sobre su primer gran noviazgo en la industria.

La actriz, de 31 años se hizo de gran fama en 2008 con su papel de Bella en la saga de 'Crepúsculo ' y, al igual que en la pantalla, comenzó una relación afectiva con Robert Pattinson en la vida real, quien interpretaba al vampiro Edward Cullen.



Al hablar sobre el noviazgo con el actor británico, comentó que desde un principio ambos tuvieron química, pues en el casting para el personaje de Edward Cullen los actores tenían que leer diálogos con ella y besarse, por lo que fue obvio con quién sí había conexión.

Los dos actores protagonistas de la saga comenzaron una relación en 2009, un año después de que se estrenara la primera película y duraron como novios cuatro años, hasta que se separaron de forma oficial en mayo de 2013. Pero su ruptura ocurrió cuando se encontraban en gira promocional para 'Crepúsculo La Saga: Amanecer Parte 2' por lo que tuvieron que trabajar por un tiempo juntos ya separados.

Mira más estrellas que han tenido que trabajar con su ex en este video:

Cargando Video... ¿Trabajarías junto a tu ex? Porque estos 6 famosos sí lo hicieron



Sobre la forma en que Pattinson actuaba para su papel, dijo que el britanico lo hacía con un enfoque intelectual pero lo combinaba con una actitud de "no me importa un carajo todo esto (la trama de la película), pero voy a hacer que funcione", y que ella tenía la misma forma de ver su papel.

Cargando Video... Robert Pattinson habla sobre su personaje Edward Cullen

Al final, en la cinta, la dinámica y romance entre los actores se vio reflejado en las películas y eso hizo más creíble el ver a los personajes enamorados; sin embargo, Stewart calificó su relación con Pattinson como un producto de su juventud y de esas mismas circunstancias que la relación en la pantalla los llevó a estar juntos.

Como sea, éramos jóvenes y estúpidos, y no quiero decir que hicimos el papel mucho mejor, pero era lo que se necesitaba (para la película), lo que necesitábamos sentir para esos personajes. Estuvimos juntos por años, fue mi primer amor”.



También el legado de la saga de 'Crepúsculo' es algo que marcó a la actriz, pues comentó que mucha gente desde entonces la ha visto sólo como el personaje de Bella y la encasilla en roles superficiales.

"Qué divertido es que la gente piense que te conoce. ¿Pensaban que seguiría haciendo 'Crepúsculo' para siempre? ¿Así me veían? Si así es como me veían, realmente no esperan mucho de mí, porque puedo hacer mucho más que eso”.



Con su actuación en 'Spencer', interpretando a la joven Lady Di, la actriz de 31 años parece alejarse de la sombra de Bella y los críticos que la han visto creen que gracias a su actuación podría figurar en los Oscar.