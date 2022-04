Khloé Kardashian se sintió “adormecida” al saber que Tristan Thompson tuvo un hijo con otra

Khloé Kardashian finalmente está revelando cómo se sintió al enterarse de que su pareja, Tristan Thompson, le fue infiel y tuvo un hijo con Maralee Nichols.

En una entrevista con USA Today, Khloé dio a conocer que fue su hermana, Kim Kardashian, quien le informó que Thompson confesó en una historia de Instagram haber tenido un bebé con Nichols.

“Eso fue difícil”, dijo la empresaria sobre la situación que sucedió el año pasado y la puso en el centro del escándalo.

La estrella del reality show ‘The Kardashians’ también aseguró que si bien el dolor “no se vuelve más fácil” de manejar, ya se ha vuelto más “insensible” a él.

“Cuando te hieren tantas veces, tus reacciones, tus respuestas a lo mismo que sucede una y otra vez, hay una sensación de adormecimiento”, agregó.

Tristan Thompson admitió que le fue infiel a Khloé Kardashian

Fue a principios de diciembre del 2021 cuando salió a la luz que Nichols estaba a punto de dar a luz a un hijo de Thompson, por lo que le interpuso una demanda de manutención.

Un mes después, la estrella de la NBA recurrió a una story de Instagram para confirmar que el niño sí es suyo y pedirle a Khloé una disculpa pública, ya que seguía siendo su pareja cuando tuvo relaciones con Maralee.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces la angustia y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado durante estos años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, escribió Thompson.

Durante la reciente entrevista, Khloé calificó toda esta situación como un “déjà vu”, haciendo referencia a las otras infidelidades de su expareja, con quien tuvo a su hija True.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson acudieron a terapia

Durante el primer episodio de ‘The Kardashians’, que se estrenó el jueves 14 de abril, Khloé reveló que aunque ya no estaba románticamente con Tristan en el momento de la filmación, se lleva bien con él.

“Tristan y yo actualmente no estamos exactamente juntos. Es uno de mis mejores amigos. Veo a Tristan un par de veces a la semana. Es un padre muy práctico. Tristan y yo no tenemos tensión. Es un padre muy práctico... Sé que si Tristan se saliera con la suya, supongo, entonces estaríamos completamente juntos. Sólo necesito un poco de espacio para respirar y tiempo para pensar”, dice la socialité en el show.

Como los buenos padres que indican desean ser, Khloé y Thompson fueron juntos a terapia para resolver sus problemas.

“Él va a terapia con bastante frecuencia, un par de veces a la semana, y ahora incluso hacemos terapia de pareja juntos. Digo de pareja, pero en realidad es su terapia a la que me piden que me una”, explica ella.

Thompson y la fundadora de Good American despertaron rumores de romance en agosto de 2016 e hicieron su primera aparición como pareja un mes después.