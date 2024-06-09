Tragedia en concierto del cantante Kevin Moreno: mueren 2 personas tras caer desde 40 pies

Video Fuertes imágenes: momento en que caen personas desde 40 pies antes de concierto de Kevin Moreno

Este viernes 7 de junio, en la discoteca Rich situada en la Avenida Sierra Leona de San Luis Potosí, en México, se produjo una tragedia luego de que un barandal de vidrio en el tercer piso del local colapsó, provocando que 17 personas cayeran desde una altura superior a los 40 pies, según reportes de la prensa mexicana como Aristegui Noticias.

Según los informes, dos personas perdieron la vida en el acto debido al fuerte impacto. Este suceso ocurrió justo antes de un concierto programado del cantante Kevin Moreno, mejor conocido como Kevin AMF.

Kevin Moreno es un joven cantante de corridos tumbados y 'youtuber'. Imagen Kevin Moreno/Instagram

¿Qué pasó en el concierto de Kevin Moreno?

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó la trágica muerte de "dos masculinos y alrededor de 15 lesionados", según citó Aristegui Noticias.

Además, anunció la apertura de una investigación sobre el incidente, que tuvo lugar en la Plaza Altus, en la Colonia Garita de Jalisco.

Agentes de la policía y personal de la Vicefiscalía Científica se presentaron en el lugar para "iniciar las primeras indagatorias que permitirán esclarecer lo ocurrido y con el fin de deslindar o dirigir responsabilidades", según informó la Fiscalía local.

" Los cuerpos de los fallecidos fueron levantados para ser trasladados al Servicio Médico Legal (Semele), donde se realizarán las necropsias de acuerdo con la ley", decía el comunicado de la autoridad.

De acuerdo con informes preliminares, cinco de los heridos presentaban lesiones graves que ponían en riesgo sus vidas.

Según algunos testigos, el centro nocturno supuestamente estaba rebasado de su capacidad total ante la espera para entrar a ver el concierto de Kevin Moreno, cuyo espectáculo no se llevó a cabo luego de la tragedia.

En redes sociales se difundió el momento en que cámaras de seguridad captaron el momento del colapso de la estructura y se observaron caer los cuerpos de varios jóvenes. Algunos se reponen, pero otros lucen inmóviles tras la abrupta caída.

El balcón de un club mexicano no soportó el peso de la gente y se desplomó. Hay dos muertos y 15 heridos. La tragedia ocurrió el 7 de junio en San Luis Potosí, antes de un concierto de Kevin Moreno. pic.twitter.com/4yVwNj73Zp — RT en Español (@ActualidadRT) June 9, 2024

Kevin Moreno se pronuncia

Kevin Moreno, un popular cantante de corridos y 'youtuber', se pronunció luego de los trágicos hechos que se suscitaron en la discoteca Rich minutos antes de que se presentara en concierto en ese lugar.

"Es con profunda tristeza y consternación que nos dirigimos a todos hoy, en nombre de Kevin AMF y (la disquera) Poker Music, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos por el lamentable fallecimiento de los jóvenes durante el hecho ocurrido en San Luis Potosí", se señaló en un comunicado difundido en Instagram.

Con este comunicado, Kevin Montero lamentó la tragedia suscitada minutos antes del concierto que él daría en San Luis Potosí. Imagen Kevin Montero/Instagram



"Nos duele profundamente saber que algunos de nuestros queridos seguidores, quienes son parte esencial de nuestra comunidad, fueron afectados por este lamentable y sensible hecho", dijeron.

" En este momento de duelo y dolor, nos unimos como comunidad para ofrecer nuestro apoyo mutuo y brindar consuelo a aquellos que más lo necesitan. Recordaremos a aquellos que perdimos con amor y gratitud por el tiempo que compartimos juntos", finalizó el comunicado.

Kevin Moreno ha ganado popularidad a través de plataformas como YouTube y TikTok. Imagen Kevin Moreno/Instagram



El cantante, oriundo de Culiacán, Sinaloa, no hizo más comentarios inmediatos tras lo sucedido.

El joven, famoso en plataformas como TikTok y YouTube, ha tenido colaboraciones con artistas como Dani Flow, Natanael Cano y Luis R. Conriquez.