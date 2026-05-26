Polémicas de famosos Kerly Ruiz reacciona a críticas por su apariencia y a quienes dicen que "parece trans" Kerly Ruiz no se quedó callada ante las críticas que recibe en redes sociales por su apariencia. La presentadora escribió un contundente mensaje en redes.



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Kerly Ruiz ha sido centro de críticas por su apariencia física, pero esta vez no se quedó callada y escribió un contundente mensaje para quienes la atacan.

La presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda! mostró varios de los mensajes que diariamente recibe en donde le dicen que “parece hombre” y hasta una persona “trans”.

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“La cara se le puso musculosa, parece un hombre”, “En transición de mujer a hombre”, “Estás muy feita, nada que ver, pareces trans”, “Les juro que pensé que era un hombre, sorry, no es por meterme con ella, pero en primer momento lo pensé", son algunas de las críticas que compartió.

Kerly Ruiz mostró las críticas que recibe sobre su apariencia. Imagen Kerly Ruiz/Instagram

Kerly Ruiz reacciona a críticas por su apariencia

Con un contundente mensaje en redes, la presentadora venezolana explicó por qué no responde a las personas que la critican y pidió que reflexionen.

“Quiero que te tomes un segundo y leas cada mensaje que pueden escribir en redes. Imagínense si yo no tuviese el poder mental y la fuerza y la madurez para seguir adelante, pero ¡cuántos en la vida no la tienen!”, escribió al inicio.

Kerly señaló que “detrás de un teléfono todos son valientes” y explicó que ignora los malos comentarios por sus padres y su hija.

“¡Cada paso que doy en mi vida, preparación, sacrificios es porque ellos me tienen a mí! Por ellos voy a ganar este proyecto me digan lo que me digan, me critiquen, se burlen... Porque por mi familia doy mi vida y ¡todo lo que sea éxito para mi es también para mi familia!”, sentenció refiriéndose a su participación en el reality show 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', el cual se estrenará el 2 de junio por Unimás.