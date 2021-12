¿Te acuerdas de Margarita de 'Muchachitas? Ya tiene 56 años y se dedica al teatro

En una entrevista con el periodista colombiano Giovanni Agudelo, Kenia confesó que le gustaría vivir fuera de México y que no volverá a hacer telenovelas. "Yo ya no tengo una meta de seguir en la televisión, ni nada de eso", declaró la intérprete. También dijo que tiene un pequeño negocio, gracias al cual ha seguido adelante, pero no aclaró de qué se trata.