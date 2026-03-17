Kate del Castillo

¿Montserrat Oliver y Kate del Castillo están distanciadas? La presentadora aclara su relación

La presentadora respondió si la relación con la actriz se rompió, pues no se les ha visto juntas recientemente.

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Montserrat Oliver aclaró la situación actual de su relación con Kate del Castillo y el famoso grupo de amigas conocido como Las Lagartonas. Ante los cuestionamientos sobre un posible distanciamiento, Oliver fue contundente al explicar las razones por las cuales no se les ha visto juntas con frecuencia.

¿Se rompió su relación con Kate del Castillo?

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Respecto a Kate del Castillo, Montserrat desmintió cualquier tipo de ruptura en su amistad, atribuyendo la falta de encuentros físicos a la apretada agenda de la actriz. " Kate del Castillo está trabajando muchísimo", señaló la conductora en entrevista para Maxine Woodside, transmitida este 17 de marzo, detallando que mantienen una comunicación constante: " Siempre que nos hablamos, nos contestamos, nos mandamos mensajes".

Incluso, compartió una anécdota reciente que demuestra la confianza que aún existe entre ambas. Oliver mencionó que Kate estuvo recientemente en México para la realización de un cortometraje y se acercó a ella por un motivo especial: " Me pidió mis joyas, estuvimos ahí en contacto al respecto de eso y ya, pero no nos hemos visto".

Al ser cuestionada sobre el grupo de amigas Las Lagartonas, Oliver bromeó sobre la naturaleza de su unión y la falta de tiempo que a veces enfrentan. " Ya sé por qué somos tan amigas, porque todas somos huerco...", comentó entre risas.

Montserrat Oliver manda mensaje a Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La entrevista también tocó temas sensibles relacionados con otros miembros del espectáculo, específicamente el conflicto mediático entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Montserrat aprovechó el espacio para enviar un mensaje de conciliación y pedir que cesen los ataques.
" Por favor, más amor en el mundo", expresó Oliver, cerrando con una nota de humor al invitar a quienes buscan conflictos a canalizar esa energía de otra manera: " Si se quieren pelear, esperen a la segunda temporada de Royal".

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