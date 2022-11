"Sin Niurka y sin Cynthia no tiene nada": las declaraciones de Rey Grupero contra Juan Vidal

La ruptura de Niurka y Juan Vidal ha estado llena de polémica, desde la presunta razón que explicó Juan Vidal que provocó su separación, hasta la respuesta de la vedette en donde lo tachó como una “persona enferma”.

Sin embargo, el fin de su relación no sólo los ha tenido a ellos dos como protagonistas. Por ejemplo, Cynthia Klitbo, exnovia del dominicano, reaccionó a su ruptura y le envió un mensaje a Niurka (quien, durante su relación con Vidal arremetió contra ella en varias ocasiones).

Días más tarde, el cantante e influencer Rey Grupero también habló sobre el actor 'Mi marido tiene familia' (que puedes ver gratis en ViX) y dejó en clara la percepción que tiene de él.

Tras la ruptura de Niurka y Juan Vidal, Rey Grupero arremete contra el actor dominicano



Antes de que Cynthia Klitbo tuviera su relación con Juan Vidal, tuvo un romance con el influencer Rey Grupero. A pesar que su noviazgo llegó a su fin, su amistad prosperó, de tal forma que el mexicano estuvo al pie del cañón con la actriz cuando presentó su denuncia contra Vidal.

Su amistad con Klitbo le permitió a Rey Grupero conocer de cerca la percepción que tenía la actriz de su exnovio Juan. Ahora que el actor dominicano terminó con Niurka, el cantante aprovechó para ahondar un poco más sobre lo que piensa de Vidal.

“Como hombre, se me hace cobarde, con poca calidad masculina, dejar a las mujeres dañadas y lastimarlas por el lado psicológico”, comentó para ‘De primera mano’ el 18 de noviembre de 2022.

Luis Alberto Ordaz, nombre real de Rey Grupero, también advirtió que para él, Juan Vidal ha logrado su fama por su polémica vida amorosa y la forma en la que trata a las mujeres.

“A este señor no lo conozco, lo único que conozco es su trayectoria de cómo se maneja con las mujeres, cómo las utiliza, las menosprecia y las lleva a un grado tan extremo que las mujeres lo lleguen a detestar”, sentenció.



De acuerdo con la percepción que tiene Rey Grupero sobre Vidal, el mexicano desea que ninguna mujer se “tope” con él.

“Yo no le deseó a ninguna mujer que se topen con este tipo de personas; aunque estén más grandes, maduras, lleven mil años en el medio, el corazón es suave”.

El cantante mexicano también aprovechó para mandarle un consejo a Vidal, con el que reiteró que son las mujeres con quienes ha mantenido una relación sentimental las que lo han hecho relevante.

“Le daría un consejo: que disfrute este último tiempo que va a tener de fama, porque ya nos dimos cuenta que sin Niurka y sin Cynthia no tiene nada; no es menospreciarlo, pero él por sí solo no tiene un nombre o un brillo”.



Y a ti, ¿qué te parecieron las declaraciones de Rey Grupero? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.