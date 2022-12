Maky y Juan Soler firmaron el divorcio tras cuatro años separados: ella no se sentía libre

"Eso energéticamente, si llega alguien a tu vida, es como que no", externó. "Aunque él tuvo pareja y todo, yo no me sentía como con la libertad de (tener también pareja), como no había firmado, como no había arreglado las cosas con él, siempre era como que: no quiero que se enoje, igual y si tengo novio, no le digo a nadie. Eso en cierta forma es un freno que fue muy importante (en el proceso)".