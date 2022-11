Juan Soler revela que está soltero nuevamente tras casi dos años de llevar una relación

Juan Soler acaba de revelar que ya terminó su relación con María Jose Barbaglia, con quien se dio una nueva oportunidad en el amor tras su ruptura matrimonial con Maky Moguilevsky.

Aunque el histrión de 56 años reveló que ya tenía pareja desde principios de 2021, fue hasta el pasado mes de marzo que dio a conocer públicamente la identidad de ella.

Soler, además, contó que Barbaglia ya había sido su novia en su juventud, mientras vivía en su natal Tucumán, Argentina, por lo que su actual relación se trató de un reencuentro.

“Nos reencontramos allá, en una cena de excompañeros y nos empezamos a hablar, a textearnos”, externó en entrevista con la periodista Matilde Obregón.

“Y luego yo viajé a Argentina para verla, fue en mi viaje anual para ver a mi familia, hablamos y dijimos: ‘¿Por qué no probamos?’”, agregó.

Pese a que se trataba de una relación a distancia, ya que María Jose vive en Argentina, Juan se dijo “muy contento” por su noviazgo “maduro”.

Juan Soler anuncia que terminó su relación amorosa

Este 14 de noviembre, durante una dinámica en el programa que conduce ‘Sale el sol’, Juan Soler compartió que nuevamente se encuentra soltero.

El protagonista de telenovelas como Cañaveral De Pasiones, que puedes ver gratis aquí en ViX, fue cuestionado sobre si había prometido llamar a alguien que le gustara y no lo había hecho.

“Fíjate que sí [prometí llamar a alguien y nunca lo hice], conocí a una persona que me gustó mucho, íbamos en un avión, la plática estuvo riquísima”, narró.

“Bajamos, nos intercambiamos teléfonos, y a la hora de la hora, no sé qué pasó, pero ya no, no quise llamarle”, confesó.

“Eso pasó hace mucho tiempo, pero sí empezaré a llamar, tendré que empezar a llamar por teléfono ahora que estamos solteros ya”, añadió, dejando claro que no tiene pareja.

Soler no explicó la razón por la que terminó su noviazgo con Barbaglia, quien hasta el momento no ha eliminado de su cuenta de Instagram las fotografías en las que aparecen juntos.

Juan Soler ya había externado su amor por María Jose Barbaglia

A mediados del mes de octubre, Juan Soler y María Jose Barbaglia expresaron públicamente el amor que se profesaban para “siempre”.

La abogada posteó en su perfil de Instagram una instantánea en la que se le ve con un arreglo de flores y dos globos de corazones rojos.

“¡Gracias por tanto! ¡Gracias por estar!”, escribió ella en la caja de descripción y añadió un emoji de corazón rojo.

El conductor argentino comentó la imagen: “Te amo… Siempre”, a lo que Barbaglia replicó: “Yo más” junto con el símbolo del infinito.

Al igual que Juan, María Jose no se ha pronunciado sobre el final de su noviazgo, que habría cumplido dos años en un par de meses.