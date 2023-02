Juan Pablo Medina explica que coágulos le “infestaron” el intestino antes de perder la pierna

Juan Pablo Medina ahondó en detalles sobre los problemas de salud que sufrió en julio de 2021, por los cuales fue hospitalizado de emergencia por más de un mes y derivó en la amputación de su pierna derecha.

A un año y medio del complicado panorama al que se enfrentó, el actor de ‘Enfermo amor’ habló de lo que le provocó la trombosis.

Juan Pablo Medina, de 45 años, narró durante su participación en el podcast ‘Cracks’ con Oso Tavera que, en medio de las grabaciones de uno de sus proyectos, comenzó a sentir terribles dolores en el estómago y en una de sus piernas.



Los malestares lo dejaron postrado en el piso por casi una hora, hasta que la producción decidió llevarlo al hospital en el que trabajaba su padre.

Reveló que no sabía lo que le estaba sucediendo y creyó que se trataba de una intoxicación por los alimentos que había ingerido antes de presentar los síntomas.

“Ese día [de filmación] bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo medio mal, pero ya tenía que ir al set. Entonces le hablé al doctor y le dije: ‘inyéctame algo para el dolor’”, refirió.

Juan Pablo Medina lamenta no haberse dado cuenta de su estado de salud

En ese momento, ‘Chespi’ (como lo llaman sus amistades) solo pensaba en regresar a trabajar y no quedarle mal al equipo de producción que lo esperaba; sin embargo, se estaba enfrentando a uno de los episodios más duros de su vida y lamenta no haber puesto atención a su cuerpo.

“Como que me empezó a doler la panza muy cab*** y la pierna, era como ‘¿Qué está pasando?'. Pero yo nunca supe escucharme, tenía una prioridad que era el trabajo”, explicó Juan Pablo Medina.

Una serie de coágulos infestaron su intestino y su pierna

Juan Pablo Medina, quien dijo haber estado cegado por sus compromisos laborales, nunca imaginó que había sufrido un infarto silencioso, el cual provocó que se le formaran coágulos que invadieron su intestino y una de sus piernas.

“Primero se dieron cuenta que en las piernas tenía coágulos, después empezaron a hacerme más estudios y se dieron cuenta que la arteria que pasa por el intestino estaba infestada. También vieron que estaba infartado, y ¿cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto, en qué momento?”, detalló el artista.

Así fue como Juan Pablo Medina tomó la decisión de que le amputaran una de sus piernas

El intérprete de Iñaki en la serie ‘Soy tu fan’ reveló que durante el mes hospitalizado sintió que "se iba”; no obstante, tenía la fe de sobrevivir, así fuera sin una sus extremidades.

Juan Pablo Medina le confesó a Oso Tavera que para él nunca fue opción morir, por lo contrario, luchaba por su vida. Además, el sentirse envuelto en el amor de su núcleo familiar le hizo confirmar que debía continuar su camino.

“En una cirugía sentí algo muy extraño, sí sentí que me estaba yendo. Cuando desperté, justo después, llegó el doctor y me dijo: ‘Te prometí que iba a hacer todo para salvarte la pierna, pero que no estuviera en riesgo tu vida. No puedo hacer más, te tenemos que amputar la pierna’”, contó el actor mexicano.

Esa noche incluso tuvo delirios, pues le pidió a su hermano (que es médico) que "se llevara la pierna, la curara y se la regresara". Finalmente, tras toda esa angustia, accedió a que le amputaran la pierna derecha desde arriba de la rodilla. Esta decisión salvó su vida.

Entre sus próximos proyectos, el actor quiere escribir su testimonio con el propósito de ayudar a otras personas que pasan por una situación similar.

Además, contó que esta experiencia le ha ayudado a “romper el caparazón” y poco a poco abrirse con su público y ayudar en la medida de sus posibilidades a quien lo necesita.