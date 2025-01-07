Juan Gabriel

Muere cuñado y gran amigo de Juan Gabriel el mismo día del cumpleaños del cantante

Jesús Salas falleció el mismo día en que Juan Gabriel hubiera cumplido 75 años. El hombre se convirtió en el mejor amigo del cantante tras su llegada a la Ciudad de México.

Video Tragedia en familia de Juan Gabriel: muere su nieto recién nacido y así lo despiden

Este martes 7 de enero se reportó la muerte de Jesús Salas, cuñado y amigo de Juan Gabriel. El que fuera el primer representante del ‘Divo de Juárez’ habría muerto el mismo día en que el cantante hubiera cumplido 75 años.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por Guillermo Pous, exabogado del intérprete de ‘Querida’, quien a través de sus redes sociales describió a ‘Chuy’ Salas como un gran amigo suyo.

“Querido amigo, te voy a extrañar y mucho; estabas esperando este día, hoy tú eres el importante, tus memorias siempre serán resguardadas”, escribió al pie de una fotografía en el que ambos lucen sonrientes.

Así se reportó la muerte de Jesús Salas, amigo de Juan Gabriel.
Así se reportó la muerte de Jesús Salas, amigo de Juan Gabriel.
Imagen Guillermo Pous / Instagram

El abogado Guillermo Pous no reveló las causas del fallecimiento de su amigo en su publicación.

¿Quién es Jesús Salas, cuñado de Juan Gabriel?

Jesús ‘Chuy’ Salas era hermano de Laura Salas, madre adoptiva de los hijos de Juan Gabriel: Joan Gabriel, Hans Gabriel, Jean Gabriel y Alberto Aguilera Jr.

Jesús y Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante, se conocieron cuando tenían 16 y 15 años respectivamente tras su llegada a la Ciudad de México.

Según contó Jesús Salas a ‘Ventaneando’ su primer encuentro ocurrió en la llamda Zona Rosa, en la Ciudad de México. En aquella época, Juan Gabriel buscaba cumplir su sueño de ser cantante mientras que él quería ser actor.

"Me vine a la CDMX porque quería ser actor, él salió de Juárez porque quería ser cantante, coincidimos por ahí por Génova y Hamburgo, nos juntamos, nos hicimos amigos y nunca más nos separamos", expresó en 2017.

“Nos conocimos desde muy jovencitos, sabíamos cómo era uno y cómo era el otro, que le gustaba a uno y qué le molestaba al otro, yo siempre lo respeté mucho, aunque éramos grandes amigos, nos podíamos decir groserías y todo, pero siempre le di su lugar, porque era mi ídolo, aparte de ser mi amigo”, aseveró.

