Juan Gabriel

Hijo de Juan Gabriel estaría devastado tras la muerte de su bebé recién nacido

Iván Aguilera y su esposa Simona Hackman dieron a conocer la muerte de su bebé a principios de julio. Olga Breeskin reveló cómo se encuentra el hijo de Juan Gabriel tras el duro momento que enfrentan.

Por:
Elizabeth González.
Video Tragedia en familia de Juan Gabriel: muere su nieto recién nacido y así lo despiden

A principios de julio, Simona Hackman, esposa de Iván Aguilera, dio a conocer la muerte de su bebé recién nacido. Aunque hasta el momento la pareja no ha revelado la causa de muerte del pequeño Elijah, Olga Breeskin compartió que el hijo de Juan Gabriel estaría devastado.

La famosa violinista y vedette mexicana aseveró que el hijo de Juan Gabriel atraviesa por momentos difíciles. Sin embargo, explicó que tanto Iván como su esposa Simona “entienden” que así es la vida.

“Estaba devastado (Iván). Están devastados como padres, pero también ella es una mujer cristiana, entonces los cristianos entendemos, amamos lo que hacemos, los amamos a ustedes, y entendemos que Dios es el que da la vida, y Dios es el que la quita”, explicó al programa Hoy en su emisión de este 8 de agosto.

La inesperada muerte del nieto recién nacido de Juan Gabriel

El 10 de julio, Simona Hackman reveló que su hijo recién nacido había trascendido a través de una publicación de Instagram.

“Nuestro hijo, Elijah Jedidiah Aguilera, nació y pasó a la eternidad el 8 de julio de 2024”, escribió sin dar detalles sobre lo sucedido.

“Mi corazón me duele físicamente tan profundamente que no tengo palabras, pero sí tantas lágrimas llenas de amor. Tantas y tantas lágrimas”, agregó.

Simona dio a conocer su embarazo el 27 de marzo a través de una publicación de Instagram. Aunque constantemente compartía fotografías familiares, la esposa de Iván Aguilera fue discreta con su etapa de gestación.

“Aguilera #3 llega en junio 2024. Elijah Jedidiah Aguilera”, escribió aquella vez en sus redes.


Juan GabrielFamososMuertes de famosos

