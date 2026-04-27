José Ron José Ron y actriz de Amor Amargo terminan su relación: él habla de la ruptura El actor rompió el silencio sobre el fin de su relación con la actriz Lizy Martínez. Hace un año, la pareja hizo público su noviazgo en redes sociales.



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Video ¿José Ron sería capaz de dejar a su novia en el altar para seguir en soltería? Esto responde

José Ron y Lizy Martínez terminaron su relación tras un año juntos. La noticia fue confirmada por el actor ante las cámaras del programa Hoy, donde confesó que la ruptura fue de común acuerdo.

“Fue una decisión de los dos y lo importante es que fue una decisión muy consciente”, admitió en la emisión del lunes 27 de abril.

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Sin revelar la causa que tanto a él como a la actriz de Amor Amargo los habría llevado a concluir su noviazgo, José Ron dejó entrever que la relación se pudo haber estancado.

“O sea, cuando ya también algo no avanza, también hay que ser maduros y tomar decisiones”, dijo sin dar más detalles.

Anunciaron su relación hace un año

José Ron y Lizy Martínez hicieron pública su relación en abril de 2025 a través de varias fotografías en las que se les veía tomados de la mano y abrazos.

Así confirmaron José Ron y Lizy Martínez su romance en 2025. Imagen José Ron/Instagram



Tras la difusión de estas imágenes, los famosos comenzaron a compartir algunos de sus momentos juntos en redes sociales.

Llaman a José Ron ‘El soltero de oro’

Durante una entrevista con El Gordo y La Flaca, José Ron fue cuestionado sobre si sería capaz de dejar en el altar a su novia con el objetivo de seguir soltero.

“No me escaparía, si llega ese momento sería el más feliz porque es un gran paso… pero no, no me iría corriendo”, dijo el 15 de abril.

Además, reaccionó a quienes ya lo llaman ‘El soltero de oro’ o ‘El incasable’.

“Siempre hay momentos para todo y a cada uno de nosotros nos toca en diferentes momentos, a mí no me ha tocado y si me toca más adelante, qué padre… yo disfruto mucho cada etapa de mi vida” expresó.