Jomari Goyso tendrá un nuevo "santuario": quiere un lugar que lo remita a su infancia

A inicios de mayo de 2022, Jomari Goyso compartió con sus seguidores en redes sociales que iniciaría una nueva etapa en su vida personal y, junto con los cambios, se mudaría a su casa número trece.

“Es hora de empacar otra vez y seguir mi destino… No tengo miedo al cambio, sólo a estancarme… Es hora de moverme, de incomodarme y crecer”, se lee al pie de la grabación, en la que reveló por qué cambia de hogar.

Jomari Goyso compartió un emotivo video de su mudanza

A través de su cuenta de Instagram, el experto de belleza publicó un video en el que abre su corazón con sus seguidores; en él, habla de los recuerdos que encontró mientras empacaba sus pertenencias.

“Empacando y desempacando te encuentras muchas cosas, encontré cosas de gente que no está conmigo, que aún no he podido procesar, que no he podido asumir, que ya no la voy a ver más”, dijo Jomari al borde del llanto.



Asimismo, el español, de 40 años, confesó por qué decidió mudarse de lo que llamó su “fortaleza”.

“Hay momentos que mi casa se ha convertido en una fortaleza y eso para mi es peligroso, porque las fortalezas te aislan, te aislan del mundo en el que vivimos, te convierten en una persona que no escucha sus propios pensamientos, que no escucha su propio razonamiento, esto ya se había convertido en una fortaleza”, admitió Goyso.



Tras la publicación, celebridades como Zoila Ceballos, Jacky Bracamontes, Daniela Álvarez y Astrid Rivera, dejaron cariñosos comentarios dirigidos a su amigo: "Te quiero mi Jo", "Te quiero y te abrazo", "Eres un ser humano con tan gran corazón" y emoticones de corazón son sólo algunos ejemplos.

Jomari Goyso enseñó dónde tendrá su nuevo hogar

También en su perfil social, el estilista mostró con sus casi dos millones y medio de seguidores, el espacio en donde se ubicará su nueva casa.

La publicación de inmediato recibió miles de ‘me gusta’ y mensajes por parte de usuarios de Internet en los que le desean "buena suerte".

“Comenzaré de nuevo una vez más. Convertiré este espacio con mucho respeto a la Madre Tierra en mi santuario número 13. Parece mentira que después de vivir en tantas cosas diferentes (12) y diferentes ciudades (6) sigo buscando lugares que me regresen a la infancia”, dijo Jomari en su publicación.



Además, el estilista admitió que los sonidos de la naturaleza, que se pueden percibir en la grabación, lo transportan a un lugar muy especial.

“El ruido entre estos árboles me transporta a los viñedos de mi familia… Gracias por acompañarme en mi búsqueda de la felicidad”, se lee al final del final del mensaje.



“Felicidades querido. Que ese hogar te llene de lindos recuerdos y paz”, “Siempre se regresa al lugar donde se fue feliz”, “Muchísimas felicidades”, “La madre naturaleza da paz mental y felicidad”, “Disfruta tu nuevo hogar”, “Eso se ve muy lindo”, son algunos de los cumplidos que el presentador recibió en su posteo.

Los fans del experto de belleza esperan que, con el paso del tiempo, muestre más detalles del que será su nuevo hogar.