Joe Jonas reveló los retoques estéticos que se ha hecho a sus 33 años

Hace casi 15 años, Joe Jonas debutó junto con sus hermanos en el mundo de Disney y se convirtió en uno de los primeros ‘crushes’ de muchos adolescentes.

Los años han pasado y el joven galán actualmente ya transita su vida adulta como un hombre casado y con dos hijos, fruto de su matrimonio con la actriz Sophie Turner.

A pesar que Joe mantiene un semblante bastante juvenil, el integrante de los Jonas Brothers ya está en sus treintas. El pasado 15 de agosto de 2022 cumplió 33 años, edad en la que también decidió sincerarse sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

A sus 33 años, Joe Jonas contó el retoque estético que se hizo en el rostro



Un día después de su cumpleaños 33, el vocalista de DNCE compartió en su Instagram que una de las acciones con las que mantiene su piel joven y tersa es nada menos que con inyecciones que lo ayudan a “suavizar temporalmente la apariencia de líneas de expresión”.

En su caso, utiliza una neurotoxina llamada incobotulinumtoxinA inyectable, mejor conocida por su nombre de patente ‘Xeomin’. De acuerdo con Joe, su dermatólogo le recomendó estos inyectables para mejorar las líneas de expresión de su frente y entre las cejas.

Además de compartir en Instagram que estos inyectables son el retoque estético al que se ha sometido, el cantante compartió en una entrevista para la revista ‘People’ un poco más de su experiencia con Xeomin, marca con la que también es embajador.

Jonas explicó que afortunadamente poco a poco se ha desvanecido el estigma de que los hombres no pueden apostar por retoques estéticos o que son procedimientos ajenos a ellos. Asimismo, destacó la importancia de ser honestos con este tema.

"Hubo todas estas conversaciones en un momento, como, 'Oh, los hombres no pueden hacer esto o es raro que los hombres hagan eso', y creo que hay un estigma que se está desvaneciendo, y eso me gusta…

Podemos ser abiertos y honestos al respecto y tener confianza y no tener miedo de decir nuestra verdad".

En entrevista para Allure, publicada el 16 de agosto de 2022, Joe también reveló cómo fue la primera vez que sometió a estas inyecciones.

“Estaba en Los Ángeles y fue un procedimiento muy fácil. No sentí que iba a entrar en esta gran cosa que solo se ve en el cine y la televisión.

Me sentí cómodo de que esto no iba a ser una gran prueba. Se sentía fácil y cómodo. Fui con un amigo y también lo hicieron conmigo, así que no fue estresante”.

Joe también destacó que no sintió ningún tipo dolor; en cambio, experimentó una sensación mucho más placentera con el resultado final de este retoque estético.

“Noté la diferencia en el alivio de las líneas del entrecejo y dije, ‘OK, eso me gusta’.”



En este sentido, en su entrevista con la revista ‘People’, Jonas explicó que una de las cosas que le gustó de este procedimiento estético fue el resultado sutil que vio en su semblante.

"Me gustó que no fuera exagerado. Es muy ligero”, comentó.



Joe Jonas también explicó en esta charla que crecer le ha ayudado a dejar de sentirse presionado por la sociedad, así que ahora puede disfrutar de tomar decisiones, como realizarse procedimientos estéticos, sin miedo a lo que opinen los demás.