¿JLo se burla de sus bodas y revela que sus ex la culparon por el fracaso de sus matrimonios?

Video No le ha ido bien en el amor, pero JLo ya acumula una fortuna en anillos de compromiso

Jennifer López finalmente estrenó el videoclip de su nueva canción, ‘Can’t Get Enough’, la tarde de este miércoles 10 de enero.

La producción, a cargo de Dave Meyers, está causando furor gracias a que, en su historia, la cantante ‘se burla’ de las múltiples veces que se ha casado y de sus relaciones fallidas.

JLo se mofa de sus bodas previas

En el audiovisual, con duración de casi cuatro minutos, la cantante de 53 años aparece dando el ‘Sí, acepto’ con una pareja, interpretada por el actor Tony Bellissimo.

Conforme transcurre el evento, el ‘esposo’ de Jennifer López cambia, por lo que podemos verlo también siendo encarnado por Derek Hough y Trevor Jackson.

Mientras ella y el ‘novio’ disfrutan de su momento, los asistentes hacen comentarios hirientes y chuscos a sus espaldas.

“Te dije que ella no podía estar sola”, dice un invitado antes de recibir dinero de su acompañante, dejando claro que habían realizado una apuesta.

“Esto no tiene ninguna posibilidad”, afirma otra de los presentes acerca de las nupcias, esto al tiempo que los recién casados bailan en la pista.

“No lo atrapes, está maldito”, indica ella posteriormente, cuando López lanza el ramo de novia hacia un gran grupo de mujeres.

‘La Diva del Bronx’ aparentemente está haciendo referencia a sus tres primeros matrimonios. Ella se unió a Ojani Noa, entonces camarero, en 1997, pero se separaron tras menos de un año.

Luego de conocer a Cris Judd en el set del clip para ‘Love don’t cost a thing’, sintió conexión, reporta Today. Se juraron amor eterno en 2001. En 2002, ella solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”.

Jennifer se desposó con Marc Anthony en junio de 2004. A lo largo de nueve años, procrearon a sus hijos Emme y ‘Max’. Tomaron rumbos independientes en 2011.

Este 7 de enero, ella aseguró a Variety, a su paso por la alfombra roja de los Golden Globes 2024: “Soy algo así como una experta, se podría decir. No tanto sobre el matrimonio, sino sobre las bodas”.

Además, reveló que el clip de ‘Can’t Get Enough’ es como una “metahistoria sobre el viaje que supone ir del desamor al amor”.

¿A JLo la culparon del fracaso de sus matrimonios?

Al final del video de su más reciente tema, Jennifer López aparece mirando fijamente a la cámara y en ‘voz en off’ se escuchan las voces de sus supuestos maridos.

“Ella no escucha”; “Ella piensa que soy su empleado”; “Lo único que le importa es el trabajo, ¿está bien?”, se quejan.

“Y si no está trabajando, está tratando de encontrar más trabajo”; “Agrega eso a la actitud defensiva y las críticas constantes”; “Me disculpo un millón de veces”; “Nunca es suficiente para ti”, añaden.

En un comunicado, difundido en noviembre, ella afirmó que el proyecto para su álbum ‘This is me… now: The film’, del cual forma parte el clip recién lanzado, es “una reimaginación musical” de su “escrutada vida amorosa”.