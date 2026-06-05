Influencer ‘Influencer’ que interrumpió embarazo junto a su esposa defiende su decisión: el bebé tenía síndrome de Down El ‘influencer’ Jesse Ridgway rompió el silencio ante los ataques que ha recibido tras hacer público que tanto él como su esposa, Ashley, habían tomado la decisión de interrumpir su embarazo luego de que su bebé fuera diagnosticado con síndrome de Down.



Video Pareja de ‘influencers’ deciden interrumpir el embarazo tras diagnóstico de su bebé

Jesse Ridgway defendió la decisión que él y su esposa, Ashley Ridgway, tomaron al interrumpir su embarazo luego de que su bebé fuera diagnosticado con síndrome de Down.

Este viernes 5 de junio, el ‘influencer’ rompió el silencio durante una conversación con Page Six, donde aseguró que, aunque en un inicio “no le importó” que su bebé tuviera esta condición genética, con el paso de los días, tanto él como su esposa, “se dieron cuenta” de los desafíos a los que podrían enfrentarse.

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“No me importaba. Puedo querer a un niño pase lo que pase, y haremos que funcione”, declaró al medio.

“En el momento en que empecé a ver una estadística tras otra, y cuando me di cuenta de que lo más probable es que tenga que enterrar a mi hijo, supe que no era para eso para lo que quería apuntarme. Quiero que mis hijos me sobrevivan, que sean plenamente funcionales y que puedan llevar una buena vida”, explicó.

El youtuber explicó que muchas personas con síndrome de Down suelen necesitar atención las 24 horas y que, regularmente, luchan con problemas de salud, por lo que, a veces, tienen que ser sometidos a cirugías.

“La cosa se pone realmente fea, y simplemente no tenía sentido para nosotros. Espero que la gente pueda comprenderlo”, insistió.

Ante las críticas e incluso, amenazas de muerte que han recibido en los últimos días, Jesse Ridgway se sinceró.

“Estoy acostumbrado al escrutinio público. Pero intento ser lo más fuerte posible por Ashley, porque ella es quien soporta gran parte de la carga”.

Por esta razón decidieron hacer pública su decisión

Por último, Jesse Ridgway reveló que la razón por la que se animaron a hacer pública su decisión de interrumpir su embarazo fue porque Ashley “quería que esto representara a otras mujeres que están pasando por lo mismo”.

“Y si alguien está teniendo dificultades para saber qué hacer, espero que se sienta más cómoda al menos hablando del tema después de ver nuestra historia”, dijo.

Así se enteraron que su bebé tenía una condición genética. Imagen Jesse Ridgway / X



El ‘influencer’ insistió en que su decisión de interrumpir su embarazo no fue una decisión fácil. Incluso, aseguró que hasta ahora están “tratando de asimilar lo que ha pasado”.