Influencer

‘Influencer’ que interrumpió embarazo junto a su esposa defiende su decisión: el bebé tenía síndrome de Down

El ‘influencer’ Jesse Ridgway rompió el silencio ante los ataques que ha recibido tras hacer público que tanto él como su esposa, Ashley, habían tomado la decisión de interrumpir su embarazo luego de que su bebé fuera diagnosticado con síndrome de Down.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Pareja de ‘influencers’ deciden interrumpir el embarazo tras diagnóstico de su bebé

Jesse Ridgway defendió la decisión que él y su esposa, Ashley Ridgway, tomaron al interrumpir su embarazo luego de que su bebé fuera diagnosticado con síndrome de Down.

Este viernes 5 de junio, el ‘influencer’ rompió el silencio durante una conversación con Page Six, donde aseguró que, aunque en un inicio “no le importó” que su bebé tuviera esta condición genética, con el paso de los días, tanto él como su esposa, “se dieron cuenta” de los desafíos a los que podrían enfrentarse.

PUBLICIDAD

“No me importaba. Puedo querer a un niño pase lo que pase, y haremos que funcione”, declaró al medio.

“En el momento en que empecé a ver una estadística tras otra, y cuando me di cuenta de que lo más probable es que tenga que enterrar a mi hijo, supe que no era para eso para lo que quería apuntarme. Quiero que mis hijos me sobrevivan, que sean plenamente funcionales y que puedan llevar una buena vida”, explicó.

Más sobre Influencer

'Influencer' Fernanda Blaz muestra cómo se cayó su perrita desde un edificio
0:40

'Influencer' Fernanda Blaz muestra cómo se cayó su perrita desde un edificio

Univision Famosos
‘Influencers’ interrumpen embarazo: así se enteraron que su bebé tenía síndrome de Down
3 mins

‘Influencers’ interrumpen embarazo: así se enteraron que su bebé tenía síndrome de Down

Univision Famosos
Pareja de ‘influencers’ deciden interrumpir el embarazo tras diagnóstico de su bebé
0:53

Pareja de ‘influencers’ deciden interrumpir el embarazo tras diagnóstico de su bebé

Univision Famosos
Kunno conoce y carga por primera vez a su sobrinita recién nacida
0:39

Kunno conoce y carga por primera vez a su sobrinita recién nacida

Univision Famosos
‘Influencer’ y su esposa toman la decisión de interrumpir su embarazo: el bebé tenía condición genética
2 mins

‘Influencer’ y su esposa toman la decisión de interrumpir su embarazo: el bebé tenía condición genética

Univision Famosos
Wendy Guevara revela que se hará una “feminización” en la cara: este es su nuevo plan estético
0:48

Wendy Guevara revela que se hará una “feminización” en la cara: este es su nuevo plan estético

Univision Famosos
Yeri Mua revela por qué lloró en el aeropuerto tras la polémica del arresto de su ex Naim Darrechi
0:33

Yeri Mua revela por qué lloró en el aeropuerto tras la polémica del arresto de su ex Naim Darrechi

Univision Famosos
Exparticipante de Miss Universe Puerto Rico ha llegado a pensar en dejar su tratamiento contra el cáncer
2 mins

Exparticipante de Miss Universe Puerto Rico ha llegado a pensar en dejar su tratamiento contra el cáncer

Univision Famosos
Último ‘live’ de Paola Márquez antes de ser hallada sin vida: “No me verán más” 
0:58

Último ‘live’ de Paola Márquez antes de ser hallada sin vida: “No me verán más” 

Univision Famosos
Hijastra de ‘La Negra del Swing’ pone en duda versión sobre muerte de su hermana en piscina
0:52

Hijastra de ‘La Negra del Swing’ pone en duda versión sobre muerte de su hermana en piscina

Univision Famosos

El youtuber explicó que muchas personas con síndrome de Down suelen necesitar atención las 24 horas y que, regularmente, luchan con problemas de salud, por lo que, a veces, tienen que ser sometidos a cirugías.

“La cosa se pone realmente fea, y simplemente no tenía sentido para nosotros. Espero que la gente pueda comprenderlo”, insistió.

Ante las críticas e incluso, amenazas de muerte que han recibido en los últimos días, Jesse Ridgway se sinceró.

“Estoy acostumbrado al escrutinio público. Pero intento ser lo más fuerte posible por Ashley, porque ella es quien soporta gran parte de la carga”.

Por esta razón decidieron hacer pública su decisión

Por último, Jesse Ridgway reveló que la razón por la que se animaron a hacer pública su decisión de interrumpir su embarazo fue porque Ashley “quería que esto representara a otras mujeres que están pasando por lo mismo”.

“Y si alguien está teniendo dificultades para saber qué hacer, espero que se sienta más cómoda al menos hablando del tema después de ver nuestra historia”, dijo.

Así se enteraron que su bebé tenía una condición genética.
Así se enteraron que su bebé tenía una condición genética.
Imagen Jesse Ridgway / X


El ‘influencer’ insistió en que su decisión de interrumpir su embarazo no fue una decisión fácil. Incluso, aseguró que hasta ahora están “tratando de asimilar lo que ha pasado”.

“Han sido dos semanas difíciles”, sentenció.

Relacionados:
InfluencerBebés famososBebésFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Las leyendas: El origen
Se Llamaba Pedro Infante
Gratis
Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
Nunca tuvo miedo
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX