Influencer ‘Influencers’ interrumpen embarazo: así se enteraron que su bebé tenía síndrome de Down Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, compartieron en video el instante en que se enteraron que su bebé había sido diagnosticado con Trisomía 21, alteración genética conocida como síndrome de Down.

Video Pareja de ‘influencers’ deciden interrumpir el embarazo tras diagnóstico de su bebé

Los ‘influencers’ Jesse Ridgway y su esposa, Ashley Ridgway, tomaron la decisión de interrumpir su embarazo tras su bebé ser diagnosticado con síndrome de Down. Días antes habían compartido en video el momento exacto en que reciben la noticia.

Así se enteraron que su bebé tenía síndrome de Down

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El 27 de mayo, la pareja compartió en YouTube l os resultados de la prueba FISH, un método patológico comúnmente utilizado para diagnosticar enfermedades causadas por diferencias cromosómicas, explica Cleveland Clinic.

“Ella tiene casi cuatro meses de embarazo en este momento, así que hay mucho en juego . Vamos a descubrir si el bebé tiene síndrome de Down confirmado o si el bebé es normal y fue un falso positivo. Eso es lo aterrador, amigos: ambos sentimos que van a ser buenas noticias y que el bebé es normal, a pesar de que las probabilidades están en nuestra contra, así que los dos nos quedaremos destrozados si son malas noticias”, dijo el youtuber, de 33 años, poco antes de abrir los resultados.

Así se enteraron que su bebé tenía una condición genética. Imagen Jesse Ridgway / X



Jesse Ridgway explicó que fue poco después de saber que serían papás de un niño que recibieron la noticia de que algo podría no estar bien con su bebé.

“Nos hicimos una ecografía hace aproximadamente un mes y vimos la translucencia nucal o algo así. Básicamente, en la ecografía aparece una línea muy fina que a veces indica si el bebé tiene más probabilidades de tener síndrome de Down o no”, dijo.

“Los rasgos faciales y los huesos, que en este caso parecían normales, se encontraban dentro del rango normal. Así que estábamos bastante contentos con eso. Nos hicimos la amniocentesis hace un par de días y fue bastante extrema. Le aplicaron inyecciones en la zona del estómago. Le clavaron una aguja grande en un costado y el bebé se dio la vuelta y se metió dentro de la aguja. Fue aterrador. Luego tuvieron que aplicar otra inyección completa”, relató, asegurando que, aunque la prueba fue “dolorosa” para Ashley, todo salió bien.

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La reacción de Jesse Ridgway y Ashley Ridgway

En un siguiente momento, Jesse Ridgway descargo los resultados de la prueba FISH y entre líneas, leyó: “Resultado de introspección anormal… consiste en el Trisomía 21”.

“El análisis mostró tres señales del cromosoma 21 compatibles con el síndrome de Down. Se recomienda asesoramiento genético, según el patrón consistente con el cromosoma 21”, agregó el ‘influencer’ momentos antes de que su esposa se derrumbara.

“No es el resultado que esperábamos ver. Empecé a tener un mal presentimiento justo cuando los resultados estaban aquí, por eso no quería abrirlos. Empecé a sentirme realmente incómodo al respecto”, mencionó.

Aquella vez, los ‘influencers’ finalizaron su video asegurando que, aunque estaban en shock, seguramente, conversarían y tomarían la mejor decisión tanto para el bebé como para ellos.

“Vamos a tomarnos un tiempo para procesar esto y averiguar qué está pasando(…) superaremos esto y les haremos saber qué sucede”, sentenció.

Jesse Ridgway y su esposa, Ashley Ridgway anunciaron que se convertirían en papás el 29 de marzo de 2026. El 3 de junio, los 'influencers' hicieron público que habían decidido interrumpir su embarazo.

Así anunciaron que se convertirían en papás. Imagen Jesse Ridgway / Instagram