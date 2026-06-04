Influencer ‘Influencer’ y su esposa toman la decisión de interrumpir su embarazo: el bebé tenía condición genética Jesse Ridgway y su esposa, Ashley, habían anunciado en marzo pasado que estaban en espera de su primer bebé. Esta semana anunciaron que interrumpieron el proceso de gestación.

Video Famosa ‘influencer’ de temas de maternidad atropella a su bebé de 2 años: esto pasó

El ‘influencer’ Jesse Ridgway, y su esposa, Ashley, tomaron la decisión de interrumpir su embarazo tan solo tres meses después de revelar que estaban en la espera de su primer bebé, quien en días recientes había sido diagnosticado con Síndrome de Down.

La noticia fue compartida por el joven, de 33 años, a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que la decisión no había sido fácil.

PUBLICIDAD

“Esta semana, mi esposa y yo tomamos la difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la Trisomía 21”, escribió el 3 de junio.

“No fue una decisión fácil. Agradecemos mucho todas las historias personales que compartieron con nosotros, especialmente el apoyo incondicional que recibimos de nuestros seguidores, sin importar la decisión que tomáramos”, agregó.

El ‘influencer’ reconoció que posiblemente algunos de sus seguidores podrían sentirse “decepcionados” por la noticia. Sin embargo, aseguró que tanto él como su esposa estaban “devastados”.

“Esto ha sido extremadamente traumático para ambos, especialmente para Ashley. Ella se sometió al procedimiento a principios de esta semana y está en recuperación. Afortunadamente, todo salió sin problemas, pero emocionalmente estamos agotados”, subrayó.

Jesse Ridgway explicó en su publicación que “la Trisomía 21, también conocida como Síndrome de Down, es causada por un cromosoma extra” y “se debe a un error en la división celular, como un fallo. Las probabilidades de que un bebé la tenga son de 1 en 1000”.

“Cuando me enfrenté por primera vez a esta noticia, estaba conmocionado pero optimista. Si tienen un desarrollo intelectual algo lento, lo superaremos. Me comprometí a ser padre, pase lo que pase... pero simplemente no entendía del todo lo que implicaba el Síndrome de Down”, dijo y, a continuación enumeró los riesgos para la salud que pueden estar asociados con la condición genética, los cuales incluyen, problemas cardíacos, audición y retraso en el desarrollo físico.

Así anunciaron que se convertirían en papás. Imagen Jesse Ridgway / Instagram



“El síndrome de Down no es una 'bendición', es objetivamente terrible desde el punto de vista de la salud", afirmó Jesse. "No me daba cuenta de lo duro que es para el niño, y mucho menos para la familia... en la mayoría de los casos, dependerán completamente de los demás durante el resto de su vida”, expresó.

PUBLICIDAD

“El riesgo de aborto espontáneo también es cercano al 50 por ciento, lo que empeora las cosas... podría no ver nunca la luz del día y pone a Ashley en mayor riesgo”, insistió.

Jesse Ridgway cerró su mensaje asegurando que, aunque les “llevará tiempo superarlo”, tanto él como Ashley se encuentran “ilusionados con volver a intentarlo en el futuro”.

“Esperamos tener un mejor resultado. Los quiero y gracias por entender”, sentenció.