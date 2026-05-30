Jesaaelys Ayala Hija de Daddy Yankee de luto a días de convertirse en madre: "El dolor me está consumiendo" Jesaaelys Ayala externó su dolor en redes sociales con un emotivo mensaje para despedirse de su inseparable compañera.



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Video Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, presume su ‘baby bump’

Jesaaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee, está de luto por la repentina muerte de un ser querido, a pocas semanas de convertirse en madre.

La empresaria compartió en redes la triste noticia con un emotivo mensaje y una serie de fotografías.

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Explicó que el 28 de mayo su amada Arielpi, una perrita de la raza galgo italiano, perdió la vida.

"Me duele todo, el alma, el corazón, la vida… El dolor me está consumiendo completamente. Tener que dejarte ir tan rápido. No poder despedirme una última vez. No poder mirarte a esos ojitos lindos y decirte cuánto te amo una última vez. Agradecerte por estos ocho añitos que pasaste junto a nosotros. No lo puedo procesar", escribió al inicio de la publicación que hizo este 30 de mayo.

Jesaaelys y Arielpi eran inseparables. Imagen Jesaaelys/Instagram

Jesaaelys no dio detalles de la causa del fallecimiento: "Ariel, fuiste mi compañera por años, mi rutina, mi bebé, mi familia. Una bebé noble, dulce y tan especial que dejó una marca en todos los que la conocieron".

También lamentó que su bebé próxima a nacer no podrá conocerla: "No puedo creer que tu hermanita no va poder crecer contigo. Mi bebé, mi preciosa, nuestra primogénita… Espero tus añitos hayas sentido lo inmensamente amada, cuidada y protegida que fuiste por papá y mamá".

"Te amo Ariel del Mar. Qué dolor tan grande tener que vivir mi vida sin ti. Te me fuiste y no me preparaste. La compañera de Adella", finalizó en su mensaje.

La pérdida la sufre a pocas semanas de convertirse en madre de su primera hija.

Jesaaelys era muy unida a su perrita Ariel, era común que apareciera junto a ella en redes.