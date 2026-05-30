Jesaaelys Ayala

Hija de Daddy Yankee de luto a días de convertirse en madre: "El dolor me está consumiendo"

Jesaaelys Ayala externó su dolor en redes sociales con un emotivo mensaje para despedirse de su inseparable compañera.

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Por:Ashbya Meré
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Video Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, presume su ‘baby bump’

Jesaaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee, está de luto por la repentina muerte de un ser querido, a pocas semanas de convertirse en madre.

La empresaria compartió en redes la triste noticia con un emotivo mensaje y una serie de fotografías.

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Explicó que el 28 de mayo su amada Arielpi, una perrita de la raza galgo italiano, perdió la vida.

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"Me duele todo, el alma, el corazón, la vida… El dolor me está consumiendo completamente. Tener que dejarte ir tan rápido. No poder despedirme una última vez. No poder mirarte a esos ojitos lindos y decirte cuánto te amo una última vez. Agradecerte por estos ocho añitos que pasaste junto a nosotros. No lo puedo procesar", escribió al inicio de la publicación que hizo este 30 de mayo.

Jesaaelys y Arielpi eran inseparables.
Jesaaelys y Arielpi eran inseparables.
Imagen Jesaaelys/Instagram

Jesaaelys no dio detalles de la causa del fallecimiento: "Ariel, fuiste mi compañera por años, mi rutina, mi bebé, mi familia. Una bebé noble, dulce y tan especial que dejó una marca en todos los que la conocieron".

También lamentó que su bebé próxima a nacer no podrá conocerla: "No puedo creer que tu hermanita no va poder crecer contigo. Mi bebé, mi preciosa, nuestra primogénita… Espero tus añitos hayas sentido lo inmensamente amada, cuidada y protegida que fuiste por papá y mamá".

"Te amo Ariel del Mar. Qué dolor tan grande tener que vivir mi vida sin ti. Te me fuiste y no me preparaste. La compañera de Adella", finalizó en su mensaje.

La pérdida la sufre a pocas semanas de convertirse en madre de su primera hija.

Jesaaelys era muy unida a su perrita Ariel, era común que apareciera junto a ella en redes.

Jesaaelys le dedicó emotivo mensaje a Arielpi.
Jesaaelys le dedicó emotivo mensaje a Arielpi.
Imagen Jesaaelys/Instagram
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