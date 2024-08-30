Cirugía Plástica

Modelo quiso ser como Kim Kardashian y estas cirugías la dejan sin poder tener hijos como soñaba

Jennifer Pamplona, quien se sometió a diversas cirugías para parecerse a Kim Kardashian, dio a conocer que no podrá convertirse en mamá, como tanto soñaba. Ella explicó cómo el polimetilmetacrilato afectó su organismo.

Dayana Alvino
Video Muere la influencer Luana Andrade, de 29 años, tras someterse a una liposucción

Jennifer Pamplona, modelo brasileña que saltó a la fama por someterse a diversas cirugías para conseguir parecerse a Kim Kardashian, reveló que sus deseos de ser madre se han frustrado.

En el pasado, la también presentadora ha aseverado que es “adicta” a las operaciones y que gastó al menos un millón de dólares para lucir ‘igual’ a la celebridad estadounidense.

Jennifer Pamplona comparte por qué no podrá tener hijos

En entrevista para el programa ‘Need to know’, Jennifer Pamplona se sinceró acerca de la difícil situación que atraviesa actualmente.

“Siempre soñé con ser madre. Desde que era joven, imaginaba el momento en que tendría mis propios hijos y formaría una familia”, dijo.

“Por desgracia, me encuentro incapaz de cumplir ese anhelo debido a las complicaciones causadas por el polimetilmetacrilato (PMMA)”, aseveró.

Jennifer Pamplona lamentó que debido a los rellenos de glúteos no podrá ser mamá.
Jennifer Pamplona lamentó que debido a los rellenos de glúteos no podrá ser mamá.
Imagen Jennifer Pamplona/Instagram

La modelo indicó que está “siendo destruida por algo que creía que era una solución” para mejorar su apariencia.

“El sufrimiento es inmenso, y el dolor de no poder crear vida es algo que nunca imaginé afrontar”, confesó al respecto.

El cirujano plástico de la ‘influencer’, Carlos Ríos, explicó que a ella le inyectaron el polímero “en los glúteos en un procedimiento conocido como bioplastia”.

Pamplona afirma que sufrió una reacción adversa causada por dicho material que se extendió desde la zona pélvica posterior hasta los órganos reproductivos durante una intervención hace 10 años.

“Los síntomas que presentaba eran una consecuencia directa de ese tratamiento. Ella estaba ‘colgando de un hilo’”, externó Ríos refiriéndose a que su paciente corría el riesgo de morir.

Jennifer Pamplona entrará de nuevo al quirófano

Jennifer Pamplona comenzó a someterse a cirugías a la edad de 17 años, tanto para modificar su cuerpo como su rostro, según Daily Mail.

Decidió dejarlo en 2022, después de haber sido diagnosticada con dismorfia corporal. No obstante, ahora está pasando por un período de angustia.

“Mis limitaciones son severas y no sé qué me depara el futuro. Sabía que tenía un problema, pero aún no lo afrontaba”, admitió.

Ella aclaró que, pese a todo, no está en contra de los ‘arreglitos’ y, de hecho, está a la espera de que le efectúen una operación reconstructiva en Colombia.

Cirugía PlásticaFamososSalud

