Ganador de 'The Voice' recibe impacto de bala por accidente: esto se sabe sobre su salud

Video Migbelis Castellanos sufre accidente en pleno embarazo: esto le pasó

Jason 'Sundance' Head, conocido por ganar la undécima temporada de 'The Voice', sufrió un grave accidente en su rancho en Texas el 15 de noviembre. Mientras cazaba solo, su rifle calibre .22 cayó y se disparó al golpear su vehículo, por lo que recibió el impacto en el estómago.

" Nadie le disparó. Él estaba fuera del vehículo cuando intentó agarrar su 22, cuando lo hizo, la 22 se salió de la cartuchera y al golpearse con el Jeep, se disparó. Sundance dice que ocurrió tan deprisa que hasta pudo ver la bala haciendo su recorrido", informó su esposa Misty a TMZ.

PUBLICIDAD

Fue trasladado en helicóptero a un hospital en Tyler, Texas, donde su condición fue atendida a tiempo. La pareja del cantante también reportó que Jason está "estable".

De acuerdo con el relato de Misty, el artista no pudo llamar al 911 porque no traía celular y tuvo que caminar hasta la carretera donde lo auxiliaron.

"10 vehículos después, alguien se dio la vuelta para ayudar y llamar al 911", detalló.

Jason 'Sundance' Head. Imagen Jason 'Sundance' Head/Instagram

¿Quién es Jason 'Sundance' Head?

El músico y cantante es conocido por su poderosa voz y su estilo único que fusiona el blues y el soul.

Saltó a la fama por su participación en el exitoso reality show 'The Voice' en su temporada de 2016.

En 2007 fue uno de los finalistas en otro reality musical, 'American Idol'.