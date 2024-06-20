Jason Momoa estaría "muy emocionado" por su romance con la hija de Ricardo Arjona

Video Jason Momoa salió a pescar en taparrabo y el viento dejó su retaguardia al descubierto

Jason Momoa y Adria Arjona habrían confirmado su romance el 20 de mayo y ahora trasciende que el actor de Hollywood está muy entusiasmado con la relación.

Un informante cercano al protagonista de ‘Aquaman’ dijo a US Weekly que los actores han estado saliendo "desde hace un tiempo" y que el histrión estaba "muy emocionado” al hablar de su relación.

"Ya no podía esperar más para contárselo al mundo. Jason está enamorado de Adria y definitivamente ve un futuro con ella. Jason no había sentido algo así por alguien en mucho tiempo", aseguró el informante a la revista.

La confirmación del noviazgo de Adria Arjona y Jason Momoa

La hija de Ricardo Arjona, de 32 años, y el actor, de 44, confirmaron los rumores de su relación el 20 de mayo con una fotografía que Momoa publicó en Instagram, donde se les ve abrazados durante su estancia en Japón.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha j”.

Días antes de la confirmación oficial, Jason dejó ver que tenía una relación durante su conferencia en la Basingstoke Comic Con en el Reino Unido.