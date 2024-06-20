Jason Momoa

Jason Momoa estaría "muy emocionado" por su romance con la hija de Ricardo Arjona

Jason Momoa y Adri Arjona confirmaron su romance a finales de mayo, pero el actor estaba entusiasmado con el noviazgo desde antes, reportan fuentes cercanas al actor.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Jason Momoa salió a pescar en taparrabo y el viento dejó su retaguardia al descubierto

Jason Momoa y Adria Arjona habrían confirmado su romance el 20 de mayo y ahora trasciende que el actor de Hollywood está muy entusiasmado con la relación.

Un informante cercano al protagonista de ‘Aquaman’ dijo a US Weekly que los actores han estado saliendo "desde hace un tiempo" y que el histrión estaba "muy emocionado” al hablar de su relación.

PUBLICIDAD

Más sobre Jason Momoa

¿Jason Momoa y Adria son novios? El actor habría confirmado relación con hija de Ricardo Arjona
2 mins

¿Jason Momoa y Adria son novios? El actor habría confirmado relación con hija de Ricardo Arjona

Univision Famosos
¿Lewis Hamilton cambió a Shakira por Eiza González? Todos los galanes que ha conquistado la actriz
2:19

¿Lewis Hamilton cambió a Shakira por Eiza González? Todos los galanes que ha conquistado la actriz

Univision Famosos
Famosos que se divorciaron o separaron en 2022: rompieron el corazón de sus fans con la noticia
4 mins

Famosos que se divorciaron o separaron en 2022: rompieron el corazón de sus fans con la noticia

Univision Famosos
Jason Momoa salió a pescar en taparrabo y el viento dejó su retaguardia al descubierto
1:09

Jason Momoa salió a pescar en taparrabo y el viento dejó su retaguardia al descubierto

Univision Famosos
Jason Momoa se hizo un tatuaje en la cabeza y sus fans no dejan de preguntarle cuánto le dolió
3 mins

Jason Momoa se hizo un tatuaje en la cabeza y sus fans no dejan de preguntarle cuánto le dolió

Univision Famosos
Karol G rechazó actuar en ‘Aquaman' con Jason Momoa: “Era tan grande que me daba susto”
2:04

Karol G rechazó actuar en ‘Aquaman' con Jason Momoa: “Era tan grande que me daba susto”

Univision Famosos
Jason Momoa sufrió un accidente en la carretera: este video fue captado después del choque
3 mins

Jason Momoa sufrió un accidente en la carretera: este video fue captado después del choque

Univision Famosos
8 famosos que fueron criticados por su físico, pero respondieron a sus 'haters'
23 fotos

8 famosos que fueron criticados por su físico, pero respondieron a sus 'haters'

Univision Famosos
Eiza González la está "pasando bien" con Jason Momoa: esto es lo que le habría cautivado de él
2 mins

Eiza González la está "pasando bien" con Jason Momoa: esto es lo que le habría cautivado de él

Univision Famosos
Eiza González conquistó los corazones de actores, modelos y más: ellos han sido sus galanes
24 fotos

Eiza González conquistó los corazones de actores, modelos y más: ellos han sido sus galanes

Univision Famosos

"Ya no podía esperar más para contárselo al mundo. Jason está enamorado de Adria y definitivamente ve un futuro con ella. Jason no había sentido algo así por alguien en mucho tiempo", aseguró el informante a la revista.

La confirmación del noviazgo de Adria Arjona y Jason Momoa

La hija de Ricardo Arjona, de 32 años, y el actor, de 44, confirmaron los rumores de su relación el 20 de mayo con una fotografía que Momoa publicó en Instagram, donde se les ve abrazados durante su estancia en Japón.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha j”.

Días antes de la confirmación oficial, Jason dejó ver que tenía una relación durante su conferencia en la Basingstoke Comic Con en el Reino Unido.

Poco después, durante el estreno de la película ‘The Bikeriders’ en Los Ángeles, señaló que a su “chica le gusta montar (motocicleta)” y confesó que Adri lo abraza con sus brazos y piernas mientras viajan en moto: “Cualquier excusa para abrazarnos más”, dijo a Entertainment Tonight.

Relacionados:
Jason MomoaAdria ArjonaParejas de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD