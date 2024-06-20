Jason Momoa estaría "muy emocionado" por su romance con la hija de Ricardo Arjona
Jason Momoa y Adri Arjona confirmaron su romance a finales de mayo, pero el actor estaba entusiasmado con el noviazgo desde antes, reportan fuentes cercanas al actor.
Jason Momoa y Adria Arjona habrían confirmado su romance el 20 de mayo y ahora trasciende que el actor de Hollywood está muy entusiasmado con la relación.
Un informante cercano al protagonista de ‘Aquaman’ dijo a US Weekly que los actores han estado saliendo "desde hace un tiempo" y que el histrión estaba "muy emocionado” al hablar de su relación.
"Ya no podía esperar más para contárselo al mundo. Jason está enamorado de Adria y definitivamente ve un futuro con ella. Jason no había sentido algo así por alguien en mucho tiempo", aseguró el informante a la revista.
La confirmación del noviazgo de Adria Arjona y Jason Momoa
La hija de Ricardo Arjona, de 32 años, y el actor, de 44, confirmaron los rumores de su relación el 20 de mayo con una fotografía que Momoa publicó en Instagram, donde se les ve abrazados durante su estancia en Japón.
“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha j”.
Días antes de la confirmación oficial, Jason dejó ver que tenía una relación durante su conferencia en la Basingstoke Comic Con en el Reino Unido.
Poco después, durante el estreno de la película ‘The Bikeriders’ en Los Ángeles, señaló que a su “chica le gusta montar (motocicleta)” y confesó que Adri lo abraza con sus brazos y piernas mientras viajan en moto: “Cualquier excusa para abrazarnos más”, dijo a Entertainment Tonight.