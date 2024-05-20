Jason Momoa

¿Jason Momoa y Adria son novios? El actor habría confirmado relación con hija de Ricardo Arjona

El actor habría confirmado su relación con la hija de Ricardo Arjona con una serie de fotografías que compartió en Instagram. Jason Momoa firmó su divorcio con Lisa Bonet hace 5 meses.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Karol G rechazó actuar en ‘Aquaman' con Jason Momoa: “Era tan grande que me daba susto”

Jason Momoa desató rumores de romance con la actriz Adria Arjona, quien es hija del cantante Ricardo Arjona.

El actor de Hollywood habría confirmado su relación con la joven de 32 años a través de unas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece abrazando por la espalda a Adria Arjona.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza”, escribió el intérprete de 44 años.

Jason Momoa aparece abrazando por la espalda a hija de Ricardo Arjona.
Jason Momoa aparece abrazando por la espalda a hija de Ricardo Arjona.
Imagen Jason Momoa / Instagram

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de su publicación fue que el protagonista de ‘Aquaman’ mencionara las palabras “mi amor” en español.

Aunque Jason Momoa en ningún momento revela a quién se refiere, algunos internautas dieron por hecho que se refería Adria, pues la hija de Ricardo Arjona es la que más veces aparece en las fotografías.

“Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos ”, agregó, firmando su mensaje como suele hacerlo siempre: “Todo mi aloha”.

Adria Arjona habría acompañado a Jason Momoa en su viaje a Japón.
Adria Arjona habría acompañado a Jason Momoa en su viaje a Japón.
Imagen Jason Momoa / Instagram

¿Quién es Adria, la hija de Ricardo Arjona?

Adria Arjona nació el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico. Es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la exmodelo puertorriqueña Leslie Torres.

Entre los proyectos más importantes de Adria se encuentran: ‘Emerald City’, ‘Pacific Rim: Uprising’, ‘6 Underground’ y ‘Morbius’.

El divorcio de Jason Momoa

En enero de 2022 se dio a conocer la ruptura de Jason Momoa con Lisa Monet, madre de sus dos hijos y con la que había estado durante 17 años, incluidos, sus seis años de matrimonio.

Hace apenas cinco meses, Jason Momoa y Lisa Monet firmaron su divorcio. Antes de desatar rumores de romance con la hija de Ricardo Arjona, el actor de origen Hawaiano fue vinculado sentimentalmente con Eiza González.

