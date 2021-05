Jaime Garza: una vida entre la gloria de la fama y la tragedia

Además de sus romances en la TV, también se le conocen otros grandes amores como las actrices Blanca Guerra, Alma Delfina, Luz María Jerez, Rosita Pelayo y Viridiana Alatriste, quien es una de sus relaciones más conocidas pues la segunda hija de Silvia Pinal murió en un accidente automovilístico, cuando eran pareja. "En la mañana me llegan a tocar, estaba yo dormido: 'Se acaba de matar Viridiana'. Fue terrible, no encuentras la explicación", dijo el actor en una entrevista para el programa 'Venga la alegría' sobre el fallecimiento de su novia con quien, aclaró, no había cumplido un año.