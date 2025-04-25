Secuestran a esposa e hijo de futbolista: él se escondió debajo de la cama para que no lo hallaran

Video Encuentran a hijo de actriz en estado de "shock" y con las "manos amputadas": lo que se sabe

La madrugada del 23 de abril, la esposa y el hijo de 5 años del futbolista Jackson Rodríguez fueron secuestrados cuando se encontraban en su casa en Guayaquil, Ecuador.

Medios como ESPN y Associated Press reportaron que los delincuentes allanaron el domicilio del jugador de Emelec de forma violenta con la intención de robar. Sin embargo, terminaron llevándose a su familia mientras él atestiguaba los hechos escondido “bajo la cama”.

“Se esconde bajo la cama de donde se encontraba descansando, al ver esto, sale por la ventana cuando ellos se retiran y puede indicar que estos individuos se trasladaban en una camioneta doble cabina”, relató el futbolista a las autoridades ecuatorianas.

Su familia ya fue rescatada

Unas horas después de que se diera a conocer el secuestro de la familia de Jackson Rodríguez, la Policía Nacional de Ecuador informó que la esposa y el hijo del futbolista habían sido rescatados el jueves 24 de abril.

Señalaron que la banda exigía una alta suma de dinero por su liberación y que, tras irrumpir un inmueble de un popular suburbio, las víctimas habían sido rescatadas.

🚨 Tras la efectiva labor investigativa y operativa de Policía Ecuador, liberamos a Andrexy O. y su hijo, familiares de Jackson Rodríguez, en El Fortín #Guayaquil, quienes fueron secuestrados en Mucho Lote y cuyos victimarios exigían una alta suma de dinero para su liberación.… pic.twitter.com/OvhWAYzy8R — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) April 25, 2025



Posteriormente, a través de un comunicado difundido por el Club Sport Emelec en redes sociales este 24 de abril, se informó que “ambas víctimas se encuentran a buen recaudo”. Asimismo, se solicitó “respeto a la privacidad e intimidad de la familia en estos momentos”.

De acuerdo con medios locales como El Comercio, el secuestro de la familia de Jackson Rodríguez ocurrió 10 días después de que Ecuador fue declarado en “estado de emergencia” en nueve zonas por la violencia que acecha el país.