Reportan que J Balvin y su novia Valentina Ferrer serían papás por segunda vez

Video El bebé de J Balvin salió de vacaciones y viajó con todo el glamour: ¡se vio adorable!

A casi tres años de darle la bienvenida a Río, su primer hijo, J Balvin y su novia Valentina Ferrer estarían esperando a su segundo bebé.

Según informes de Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como Chamonic, el intérprete de ‘Mi gente’ estaría por convertirse en papá por segunda ocasión. Hasta el momento, ni el reggaetonero ni la modelo han confirmado o negado la noticia.

J Balvin y Valentina Ferrer estarían esperando a su segundo hijo. Imagen Chamonic / Instagram

El nacimiento de su primer hijo

José Álvaro Osorio, mejor conocido como J Balvin, y la modelo Valentina Ferrer han mantenido lejos de los reflectores su relación al igual que su primer embarazo, el cual fue confirmado por ellos mismos hasta abril de 2021 en la revista Vogue.

Río, su primer hijo, nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York. La pareja siempre fue hermética en cuanto a temas del embarazo, el parto y la identidad del bebé, pero el 1 de julio la argentina publicó la primera imagen del pequeño.

“4 días del mejor amor”, anotó al pie de su publicación.

Aunque J Balvin y Valentina Ferrer cuidan la identidad de su vástago, en redes sociales comparten de vez en cuando fotografías de su pequeño, así como algunos momentos junto a él.