J Balvin

Reportan que J Balvin y su novia Valentina Ferrer serían papás por segunda vez

El reggaetonero y la modelo se convirtieron en padres el 27 de junio de 2021 con el nacimiento de Río. Ahora, podrían estar esperando a su segundo hijo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video El bebé de J Balvin salió de vacaciones y viajó con todo el glamour: ¡se vio adorable!

A casi tres años de darle la bienvenida a Río, su primer hijo, J Balvin y su novia Valentina Ferrer estarían esperando a su segundo bebé.

Según informes de Jacqueline Martínez, mejor conocida en redes sociales como Chamonic, el intérprete de ‘Mi gente’ estaría por convertirse en papá por segunda ocasión. Hasta el momento, ni el reggaetonero ni la modelo han confirmado o negado la noticia.

J Balvin y Valentina Ferrer estarían esperando a su segundo hijo.
J Balvin y Valentina Ferrer estarían esperando a su segundo hijo.
Imagen Chamonic / Instagram

Más sobre J Balvin

Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala
1:48

Shakira como princesa, Georgina Rodríguez y más latinos que acapararon miradas en la Met Gala

Univision Famosos
Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek
1:37

Famosos hispanos con el papa Francisco: la icónica 'selfie' con J Balvin hasta el beso a hija de Salma Hayek

Univision Famosos
Daddy Yankee reaparece junto a su hijo tras pleitazo con la madre: famoso cantante se les une
1:05

Daddy Yankee reaparece junto a su hijo tras pleitazo con la madre: famoso cantante se les une

Univision Famosos
¿Karol G no quiere que otras mujeres brillen? Fariana se lanza contra ella
3:01

¿Karol G no quiere que otras mujeres brillen? Fariana se lanza contra ella

Univision Famosos
Estos famosos arruinaron sus dientes para siempre y se arrepienten: Nodal cree que es su peor error
3:01

Estos famosos arruinaron sus dientes para siempre y se arrepienten: Nodal cree que es su peor error

Univision Famosos
¿J Balvin espera a su segundo hijo con Valentina Ferrer? El cantante lo aclara
1 mins

¿J Balvin espera a su segundo hijo con Valentina Ferrer? El cantante lo aclara

Univision Famosos
¿Por qué J Balvin no ha sacado nueva música? Las polémicas que mancharon su carrera
3:05

¿Por qué J Balvin no ha sacado nueva música? Las polémicas que mancharon su carrera

Univision Famosos
J Balvin reaccionó al 'dardo' que lanzó Bad Bunny sobre él en su nueva canción
1:49

J Balvin reaccionó al 'dardo' que lanzó Bad Bunny sobre él en su nueva canción

Univision Famosos
Nodal revela que tiene "bloqueado" a J Balvin tras pleito con él: "No voy a ser el meme de nadie más"
3 mins

Nodal revela que tiene "bloqueado" a J Balvin tras pleito con él: "No voy a ser el meme de nadie más"

Univision Famosos
Coldplay cantó un tema de J Balvin y Bad Bunny: su conocimiento de música latina se viralizó
2 mins

Coldplay cantó un tema de J Balvin y Bad Bunny: su conocimiento de música latina se viralizó

Univision Famosos

El nacimiento de su primer hijo

PUBLICIDAD

José Álvaro Osorio, mejor conocido como J Balvin, y la modelo Valentina Ferrer han mantenido lejos de los reflectores su relación al igual que su primer embarazo, el cual fue confirmado por ellos mismos hasta abril de 2021 en la revista Vogue.

Río, su primer hijo, nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York. La pareja siempre fue hermética en cuanto a temas del embarazo, el parto y la identidad del bebé, pero el 1 de julio la argentina publicó la primera imagen del pequeño.

“4 días del mejor amor”, anotó al pie de su publicación.

Aunque J Balvin y Valentina Ferrer cuidan la identidad de su vástago, en redes sociales comparten de vez en cuando fotografías de su pequeño, así como algunos momentos junto a él.


Relacionados:
J BalvinFamososLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD