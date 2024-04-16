¿J Balvin espera a su segundo hijo con Valentina Ferrer? El cantante lo aclara

Video El bebé de J Balvin salió de vacaciones y viajó con todo el glamour: ¡se vio adorable!

J Balvin negó estar esperando bebé con su novia Valentina Ferrer. El cantante colombiano aclaró el rumor en el programa Hoy, este 16 de abril.

"Ahorita me contaron eso y yo dije, 'ah pues yo no sabía y mi mujer tampoco, creo que fue una mujer la que solto ese chisme. No, no", dijo.

Aunque el reguetonero afirmó que su novia no está embarazada, confesó que sí le gustaría tener más descendencia. "Quiero tener una hija, eso sí".

J Balvin ya tiene un hijo con Valentin Ferrer

J Balvin y la modelo Valentina Ferrer anunciaron que esperaban a su primer hijo en abril de 2021, en entrevista con la revista Vogue.

Su primer hijo, Río, nació el 27 de junio de 2021 en Nueva York. Aunque la pareja siempre ha sido discreta en cuanto a temas del embarazo y la identidad del bebé, el 1 de julio, Ferrer publicó la primera imagen del pequeño con la leyenda "4 días del mejor amor".

Aunque protegen la identidad de su hijo, de vez en cuando comparten en redes sociales fotografías y momentos junto a él.