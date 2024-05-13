Actriz de Mi corazón es tuyo tiene accidente: publica video “quitando los vidrios del cuerpo”

Video ¿Recuerdas a 'Gansito' de 'Mi corazón es tuyo'? Ya tiene 14 años y se convirtió en todo un galán

Este lunes, la actriz Isidora Vives sufrió un accidente. La actriz de ‘Mi corazón es tuyo’ se encontraba en el baño con su mamá cuando una puerta de cristal les explotó, causándoles algunas heridas en el cuerpo.

La intérprete de 21 expuso los momentos de terror que vivió en sus redes sociales, donde también compartió imágenes del incidente que afectó a su mamá, la escritora chilena, Carolina Concha.

“Bro, qué miedo. Hoy viví un susto horrible”, escribió en X este 13 de mayo, al pie de tres imágenes en las que se aprecia la puerta de su baño hecha pedazos, así como unas gotas de sangre.

Así quedó la puerta de baño de Isi Vives. Imagen Isidora Vives / X



“Casi morimos hoy”, anotó también en Instagram.

Lo que se sabe del accidente de Isi Vives

La intérprete de ‘Alicia’ en ‘Mi corazón es tuyo’ (telenovela que puedes ver en ViX) reveló detalles del incidente en su baño en un video que publicó en Instagram, donde tambiénse dejó ver con su mamá.

Isidora Vives relató que fue la puerta deslizable de su regadera la que “explotó” y que, debido a que tanto ella como su madre estaban en el baño, algunos cristales se incrustaron en sus cuerpos.

La actriz ayudó a su mamá a quitarse los cristales del cuerpo. Imagen Isi Vives / Instagram



“Nos explotó la puerta de mi regadera a las dos estando en el baño y estamos quitando los vidrios del cuerpo”, precisó sin dar más detalles.

En el video, Isi Vives aparece quitándole algunos cristales del cuerpo a su mamá con la ayuda de unas pinzas. Al final de la grabación, ambas muestran ante la cámara el tamaño de los cristales que había en su cuerpo.

“Risa nerviosa”, sentenció la también actriz de ‘Mi Secreto’ sin revelar lo que habría detonado que el cristal se quebrara.