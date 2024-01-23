Isidora Vives

Así de grande luce ‘Alicia’ de Mi corazón es tuyo: desapareció de la pantalla por esta razón

Isidora Vives reapareció con drástico cambio de look. La actriz confesó sus razones para alejarse de las telenovelas en los últimos meses.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Recuerdas a 'Gansito' de 'Mi corazón es tuyo'? Ya tiene 14 años y se convirtió en todo un galán

‘Mi corazón es tuyo’ se convirtió en 2014 en la telenovela que catapultó la carrera de Isidora Vives, quien en el melodrama dio vida a la dulce ‘Alicia Lascurain’.

Aunque la carrera de la joven iba en ascenso, pues formó parte de importantes proyectos como 'Si nos dejan' y 'Despertar contigo', la actriz ‘desapareció’ de la pantalla tras concluir las grabaciones de ‘Mi Secreto’ por una poderosa razón.

PUBLICIDAD

La intérprete de 21 años reveló al periodista Edén Dorantes que en octubre del año pasado se trasladó a España con el objetivo de continuar sus estudios como actriz.

Así ha cambiado Isi Vives, 'Lichita' en 'Mi corazón es tuyo'.
Así ha cambiado Isi Vives, 'Lichita' en 'Mi corazón es tuyo'.
Imagen TelevisaUnivision / Isidora Vives Instagram

Más sobre Isidora Vives

Actriz de Mi corazón es tuyo tiene accidente: publica video “quitando los vidrios del cuerpo”
1 mins

Actriz de Mi corazón es tuyo tiene accidente: publica video “quitando los vidrios del cuerpo”

Univision Famosos
Hermanos Lascuráin, de Mi Corazón Es Tuyo, presumen rencuentro: los gemelos están irreconocibles
2 mins

Hermanos Lascuráin, de Mi Corazón Es Tuyo, presumen rencuentro: los gemelos están irreconocibles

Univision Famosos
Las parejas de los actores de Si nos dejan en la vida real: varios se conocieron en el set
2 mins

Las parejas de los actores de Si nos dejan en la vida real: varios se conocieron en el set

Univision Famosos
Así han crecido Alicia y Luz, las 'hijas' de Jorge Salinas en Mi Corazón Es Tuyo
15 fotos

Así han crecido Alicia y Luz, las 'hijas' de Jorge Salinas en Mi Corazón Es Tuyo

Univision Famosos
Con un divertido baile dos de los hermanos Lascuráin de Mi Corazón Es Tuyo se reencontraron
1:22

Con un divertido baile dos de los hermanos Lascuráin de Mi Corazón Es Tuyo se reencontraron

Univision Famosos


“Me fui a estudiar a España actuación. Estuve ahí 3 meses”, reveló el pasado 17 de enero.

“Me encantó poder agarrar de donde pudiera para mejorar (en la actuación) y traerlo a México. De verdad fue una experiencia única. Así que vengo más preparada que nunca”, admitió la intérprete de 'Lichita' al reportero.

Isi Vives reconoció que si bien fue difícil vivir sola en un país desconocido, el aprendizaje que obtuvo fue satisfactorio, a tal punto que adelantó que “vienen muchas cosas” en su carrera.

“Aprender a vivir sola y todo eso fue padrísimo. Ahorita regreso porque vienen muchas cosas este año”, admitió, dejando al descubierto que entre sus proyectos personales se encuentra el lanzamiento de Isi Cosmetics, su propia línea de maquillaje.

Su radical cambio de look

La joven, que saltó a la fama a los 12 años en 'Mi corazón es tuyo', presumió un radical cambio de look el pasado 16 de enero. En sus historias de Instagram, la actriz de telenovelas como 'Mi secreto' (que puedes ver en ViX) dejó al descubierto que le dijo adiós a su característico cabello rubio para lucir una melena completamente castaña.

Isi Vives presume radical cambio de look tras regresar a México.
Isi Vives presume radical cambio de look tras regresar a México.
Imagen Isidora Vives / Instagram


Incluso, el pasado 22 de enero Isidora Vives compartió una nueva fotografía presumiendo su nuevo look sin revelar si éste forma parte del proyecto que marcaría su regreso a la televisión.

Relacionados:
Isidora VivesMi corazón es tuyoTelenovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD