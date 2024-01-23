Así de grande luce ‘Alicia’ de Mi corazón es tuyo: desapareció de la pantalla por esta razón

Video ¿Recuerdas a 'Gansito' de 'Mi corazón es tuyo'? Ya tiene 14 años y se convirtió en todo un galán

‘Mi corazón es tuyo’ se convirtió en 2014 en la telenovela que catapultó la carrera de Isidora Vives, quien en el melodrama dio vida a la dulce ‘Alicia Lascurain’.

Aunque la carrera de la joven iba en ascenso, pues formó parte de importantes proyectos como 'Si nos dejan' y 'Despertar contigo', la actriz ‘desapareció’ de la pantalla tras concluir las grabaciones de ‘Mi Secreto’ por una poderosa razón.

La intérprete de 21 años reveló al periodista Edén Dorantes que en octubre del año pasado se trasladó a España con el objetivo de continuar sus estudios como actriz.

Así ha cambiado Isi Vives, 'Lichita' en 'Mi corazón es tuyo'. Imagen TelevisaUnivision / Isidora Vives Instagram



“Me fui a estudiar a España actuación. Estuve ahí 3 meses”, reveló el pasado 17 de enero.

“Me encantó poder agarrar de donde pudiera para mejorar (en la actuación) y traerlo a México. De verdad fue una experiencia única. Así que vengo más preparada que nunca”, admitió la intérprete de 'Lichita' al reportero.

Isi Vives reconoció que si bien fue difícil vivir sola en un país desconocido, el aprendizaje que obtuvo fue satisfactorio, a tal punto que adelantó que “vienen muchas cosas” en su carrera.

“Aprender a vivir sola y todo eso fue padrísimo. Ahorita regreso porque vienen muchas cosas este año”, admitió, dejando al descubierto que entre sus proyectos personales se encuentra el lanzamiento de Isi Cosmetics, su propia línea de maquillaje.

Su radical cambio de look

La joven, que saltó a la fama a los 12 años en 'Mi corazón es tuyo', presumió un radical cambio de look el pasado 16 de enero. En sus historias de Instagram, la actriz de telenovelas como 'Mi secreto' (que puedes ver en ViX) dejó al descubierto que le dijo adiós a su característico cabello rubio para lucir una melena completamente castaña.

Isi Vives presume radical cambio de look tras regresar a México. Imagen Isidora Vives / Instagram