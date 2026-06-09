Famosos ‘Influencer’ Laura Mellado comparte emotivo mensaje tras revelar que su bebé nació sin vida La creadora de contenido manifestó su gratitud ante todas las muestras de apoyo que ha recibido. Ella reveló días atrás la pérdida que atraviesa junto a su esposo, Victor Hallman, y sus hijos.



Video Laura Mellado, famosa ‘influencer’ de moda, da a conocer que su ‘Bebé Arcoíris’ nació sin vida

La reconocida ‘influencer’ Laura Mellado compartió un emotivo mensaje tras dar a conocer que la bebita que esperaba nació sin vida.

La tarde de este 9 de junio, la creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram la fotografía en la que aparece cargando a su fallecida hija, mientras su esposo, Victor Hallman, las abraza.

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“No hay palabras, de verdad. Sus oraciones, mensajes, comentarios y mensajes directos… Nos han demostrado tanto cariño”, escribió encima de la significativa postal.

“Tenemos la suerte de contar con una comunidad maravillosa, una familia que siempre está ahí. Nuestra hija es muy amada. Les estaremos eternamente agradecidos a cada uno. Que Dios los bendiga siempre”, concluyó.

Laura Mellado compartió un emotivo mensaje tras el apoyo por la muerte de su bebita. Imagen Laura Mellado/Instagram

¿Qué le pasó a la bebita de Laura Mellado?

En un ‘post’ del 7 de junio, Laura Mellado explicó su criaturita “nació en los brazos de nuestro Padre”, pero no brindó más detalles al respecto.

“Aunque nunca entenderemos sus planes [del Padre], estamos agradecidos de que nos dé fuerzas y paz en estos momentos tan difíciles”, aseveró.

“Nuestra pequeña dejó una huella tan profunda en tan poco tiempo, y estoy muy feliz de que hayamos podido celebrar cada momento con ella”, añadió.

Ella aprovechó su pronunciamiento para dedicarles unas amorosas palabras a su nenita: “Mamá, papá y tus hermanos te queremos muchísimo”.

“Estamos ansiosos por volver a verte, pequeña. Estoy segura de que has hecho que el cielo sea aún más hermoso de lo que ya es”, afirmó.