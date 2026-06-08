Famosos ‘Influencer’ Laura Mellado enfrenta la muerte de su bebé arcoíris a 1 año de sufrir un aborto La creadora de contenido reveló que en mayo del 2025 perdió un bebé. Ella relató el duro momento que pasó mientras los sangrados no paraban y terminó en urgencias. Este fin de semana, ella dio a luz a su nenita, quien nació sin vida.



Video Laura Mellado, famosa ‘influencer’ de moda, da a conocer que su ‘Bebé Arcoíris’ nació sin vida

La famosa ‘influencer’ Laura Mellado atraviesa ahora el duelo por la muerte de la bebita que esperaba y que llegaría a completar su amada familia.

Este 7 de junio, por medio de Instagram, la creadora de contenido compartió la triste noticia de que su hija nació sin vida.

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“Nuestra pequeña vino al mundo en los brazos de nuestro Padre. Aunque nunca entenderemos sus planes, estamos agradecidos de que nos dé fuerzas y paz en estos momentos tan difíciles”, escribió en un ‘post’.

“Nuestra pequeña dejó una huella tan profunda en tan poco tiempo, y estoy muy feliz de que hayamos podido celebrar cada momento con ella”, agregó.

Laura Mellado estaba agradecida por la futura llegada de su bebé arcoíris

Fue el pasado 25 de enero cuando Laura Mellado dio a conocer que estaba embarazada, fruto de su matrimonio con Victor Hallman.

“Nuestro bebé arcoíris. Gracias, Dios, por permitirme llevar en mi vientre otro de tus preciosos regalos”, anotó para acompañar un video donde destapaba su ‘baby bump’.

“Estamos muy agradecidos de estar aquí. Nos vemos pronto, dulce bebé. Junio 2026”, añadió la celebridad de Internet.

El anuncio de que se encontraba en la ‘dulce espera’ sucedió cinco meses después de que revelara que sufrió un aborto espontáneo.

El 26 de agosto de 2025, Mellado informó que perdió al que sería su cuarto retoño, pues ya es mamá de Elliot, de 10 años, Oakley, de 5, y Luciano, de 2.

En un video posterior, ella detalló que tenía alrededor de 14 semanas de gestación y que la finalización de esta sucedió el 20 de mayo, el día de su aniversario de bodas.

“Comencé a tener un manchado, un pequeño sangrado como un poco de sangre aquí y allá, lo cual es normal en muchos embarazos”, señaló, sumando que su partera le pidió avisarle si los síntomas se complicaban.

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Después de que padeciera fuertes contracciones, decidió ir a urgencias, donde no pudieron salvar a la criatura pues se trataba de un embarazo ectópico. Como su pareja no pudo acompañarla, atravesó por eso sola.

Aunque a la mañana siguiente acudió a una clínica para que le realizaran un legrado, los médicos ahí le indicaron que no lo necesitaba: “Tu cuerpo lo expulsó todo”.

Ella aseveró que compartía lo que le sucedió por si era de utilidad para alguna mamá que estuviera atravesando por lo mismo y que supieran que “no están solas si están pasando por esto”.

“Así que, cada vez que alguien me pregunta cuántos hijos tengo, digo que cuatro, porque hay uno que seguramente nos está mirando”, externó.