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Bebé de famosa ‘influencer’ nace sin vida: sus papás admiten "no entender" los planes de Dios

La creadora de contenido Laura Mellado compartió su dolor debido al fallecimiento de la pequeña que gestaba en su vientre. Ella aseveró que, pese a todo, mantiene la fe en Dios.

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Por:Dayana Alvino
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La reconocida ‘influencer’ de moda, Laura Mellado, dio a conocer que la bebita que esperaba junto a su esposo, Victor Hallman, nació muerta.

Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido difundió una fotografía en blanco y negro en la que se le puede ver, aún en la habitación del hospital, cargando a su hija, abrazada de su marido.

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“Nuestra pequeña vino al mundo en los brazos de nuestro Padre”, escribió al inicio del sensible mensaje con el que acompañó la postal el pasado 7 de junio.

“Aunque nunca entenderemos sus planes, estamos agradecidos de que nos dé fuerzas y paz en estos momentos tan difíciles”, confesó.

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“Nuestra pequeña dejó una huella tan profunda en tan poco tiempo, y estoy muy feliz de que hayamos podido celebrar cada momento con ella”, agregó.

Mellado agradeció al personal médico que les permitió sostener a su nenita “en brazos”, “bailar con ella y tenerla con nosotros todo el tiempo que quisimos”: “Gracias, esos momentos serán atesorados para siempre”.

Además, manifestó su gratitud a sus amigos y familiares, “que nos han ayudado en estos momentos”, y a sus seguidores, quienes los “ayudaron a celebrar cada momento con ella”.

‘Influencer’ Laura Mellado dedica emotiva despedida a su bebita

En medio de su luto, Laura Mellado agregó en su misiva unas emotivas palabras dedicadas a su fallecida bebecita.

“Mamá, papá y tus hermanos te queremos muchísimo y estamos ansiosos por volver a verte, pequeña. Estoy segura de que has hecho que el cielo sea aún más hermoso de lo que ya es”, apuntó.

Ella afirmó que estos últimos días los “han marcado de formas que nunca” hubieran imaginado y que ven a la criaturita “en todas partes”: “Y estamos muy agradecidos por las señales que sigue enviándonos”.

“El duelo tiene una forma de ablandarte, te enseña a reducir el ritmo para estar donde están tus pies, a saborear los pequeños momentos que antes pasabas por alto, a abrir más tu corazón porque ahora entiendes lo sagrada y frágil que es realmente la vida”, externó.

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“Y, de alguna manera, incluso a través del dolor, el amor permanece. Juntos para siempre, solo que ahora, de una manera diferente”, sumó.

Laura y Victor Hallman son padres de Elliot, de 10 años, Oakley, de 5, y Luciano, de 2.

La 'influencer' Laura Mellado dio a conocer el deceso de su bebé.
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Imagen Laura Mellado/Instagram
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