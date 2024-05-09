Accidentes

Actriz de Rebelde Way sufre grave accidente: viajaba con su hijo de 2 años cuando su auto fue embestido

La actriz de Rebelde Way viajaba en su automóvil al lado de su esposo, Nicolás Ugarte, y su hijo de 2 años, Felipe. Los tres resultaron heridos.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Elizabeth González.
Inés Palombo sufrió un grave accidente automovilístico en Dubai. El vehículo en el que viajaba, junto con su esposo Nicolás Ugarte y su hijo de 2 años, Felipe, fue embestido por otro auto en una autopista.

La actriz de Rebelde Way compartió en su cuenta de Instagram que el accidente ocurrió durante sus vacaciones familiares mientras se dirigían a Abu Dabi.

“Íbamos a conocer Abu Dabi y terminamos durmiendo en un hospital”, comenzó. “Al poquito tiempo de subir a la autopista, un tipo nos chocó de atrás a casi 100km/h”, agregó.

La actriz tuvo fractura de costillas y presentó golpes en su cuerpo.
Imagen Inés Palombo / Instagram

Ante el impacto, su instinto de madre la llevó a proteger a Felipe, quien estaba sentado a su lado en la parte trasera del auto.

“Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli (justo estaba atrás sentada con él y con cinturón gracias a Dios), y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé”, continuó.

Las fotografías del grave accidente

Inés Palombo, intérprete de ‘Sol Rivarola’ en Rebelde Way, también publicó imágenes de su estancia en el hospital y fotografías del grave accidente que la dejó inconsciente durante varias horas.

“Me enteré después que ambos autos perdieron el control, nosotros dimos un trompo y el otro auto volcó. Policías, ambulancias y lo que ven ; fractura de costillas, 24 horas internada y varios dolores que me acompañarán algunas semanas. Agradezco a la vida que solo fue eso, lesiones que duelen pero se curan”, manifestó.

La actriz compartió imágenes del grave accidente.
Imagen Inés Palombo / Instagram


Por último, Inés Palombo reflexionó sobre su accidente y agradeció todas las muestras de cariño.

“Nos perdimos de conocer varias cosas que nos interesaban mucho, pero nos quedamos con que estamos relativamente bien y todavía nos queda mucho por conocer”, dijo la intérprete de 38 años.

“Dentro de todo, estamos bien. Gracias por tantos mensajes y tanto amor (perdón que no puedo contestar uno por uno), pero el amor se siente. Abrazo enorme”, concluyó.


Accidentes

