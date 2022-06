Los hijos de Reese Witherspoon son idénticos a ella y a su esposo: ¿ellos también van a actuar?

Ava Elizabeth, de 22 años, y Deacon Phillippe, de 18, son los hijos de Reese Witherspoon junto a su primer esposo, el también actor Ryan Phillippe.

Ambos chicos heredaron el talento y la belleza de sus progenitores, según los comentarios en Instagram que dejan los fanáticos de la actriz de ‘Legalmente rubia’ (2001) cuando esta los presume en sus publicaciones.

La hija de Reese Witherspoon es idéntica a ella, incluso es modelo

Más de un internauta sostiene que Ava es idéntica a su famosa mamá; y, de hecho, la actriz, de 46 años, admitió que le gustaban ese tipo de comparaciones porque la hacía sentirse más joven:

“Me encanta que me confundan con ella porque me hace sentir muy joven. Estoy muy orgullosa de ella; además, estoy segura de que no es fácil lucir exactamente como tu madre”, comentó Reese Witherspoon a ‘InStyle’ en 2021.



De hecho, la belleza que le heredó a su hija quedó plasmada en la campaña de la colección Adidas Halls of Ivy Park en 2021 y de inmediato los comentarios se llenaron de elogios:

"Veo los ojos de Ryan en la cara de Reese, Ava es tan linda", "Ella es la combinación perfecta de los genes de sus padres" o "Me transmite vibras de ambos padres, la sensualidad de Ryan y la dulzura de Reese".



Claro que el modelaje no es una carrera a tiempo completo para esta hija de famosos, pues Ava Elizabeth actualmente está estudiando en la Universidad de Berkeley.

Respecto a su vida amorosa, de acuerdo con ‘Us Magazine’ (2019), Ava se encuentra saliendo con un joven ajeno al medio artístico que conoció en su facultad llamado Owen Mahoney.

Aunque curiosamente en enero de 2022, al realizar una dinámica de preguntas y respuestas a través de su Instagram, ella mencionó que el género de una persona no le importaba en cuestiones del amor, así que muchos lo tomaron como una declaración pansexual:

“Me siento atraída a… personas. El género no importa”, escribió la joven en Instagram.

El hijo de Reese Witherspoon se parece mucho a su papá y se dedica a la música

Por otro lado, Deacon Reese suele ser comparado en redes sociales con su progenitor, Ryan Phillippe, como en la siguiente fotografía:

“Al ver esta foto estoy convencido de que Ryan y Reese se pusieron de acuerdo para crear mini versiones de sí mismos”, “Ryan, esa imagen junto a tu hijo es como si le estuvieras hablando a tu yo del pasado”, “Se parecen tanto tú y tu hijo, menos en la nariz, esa la sacó de Reese”



Al igual que su hermana mayor, Deacon incursionó en el modelaje para la campaña de Adidas; sin embargo, poco se sabe sobre su futuro en la industria, debido a que recién se graduó del bachillerato y aún no ha hablado sobre sus planes a futuro.