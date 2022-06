5 hijos de famosos que usan prendas sin género: combinan faldas, pantalones y más

Con el paso de los años, los comentarios negativos sobre el estilo de las personas han ido disminuyendo y, por eso, las celebridades rompen esquemas y usan prendas femeninas o maquillaje de manera natural.

Al respecto, algunos papás del mundo del entretenimiento han demostrado que sus retoños lucen hermosos looks que incluyen vestidos, faldas, pantalones o sudaderas, sin importar los tabúes.

5 hijos de famosos que usan looks con prendas sin género

Luka Guerra

El 21 de mayo de 2019, Zuria Vega anunció el nacimiento de su segundo nene, a quien tuvo como fruto de matrimonio con el también actor Alberto Guerra.

Desde su llegada, los intérpretes presumen tiernas instantáneas de su hijo y muestran a sus fans que no dejan atrás los estereotipos de género en su educación.

Por ejemplo, el 17 de noviembre de 2020, el protagonista de ‘En las buenas y en las malas’ publicó una hermosa postal en la que dejó ver que su retoño vistió un vestido de su hermana y señaló la “seguridad” de Luka.



“La foto que necesitaba, pero no sabía que existía”, “Hermosa familia”, “Eso, sin estereotipos”, “Luka rocks” y “La ropa no debe tener género”, fueron algunos de los comentarios que los seguidores del histrión dejaron en el posteo.

Al respecto, en una entrevista para ‘Cosmopolitan’, el 4 de marzo de 2022, Zuria Vega defendió a Luka de quienes lo criticaron y aseguró que “se trata de romper los prejuicios tontos”.





Zuria Vega ha protagonizado diversas telenovelas como 'Mar de amor' que puedes ver gratis en Vix.

“Si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien. En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido (...) sin importar la identidad, todos vivirán con respeto y libertad”, puntualizó.

Sergio Mayer Mori

Con frecuencia el único hijo de Bárbara Mori ha mostrado sus diversos looks en redes sociales y con ellos ha presumido su estilo, en el que puede combinar faldas y maquillaje.

“Muy top”, “Precioso”, “Necesito ese outfit”, “Preciosura” y “Eres tan guapo” son los mensajes que sus fans han dejado en las imágenes.

Romina Marcos

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 700 mil seguidores, la hija de Niurka Marcos ha compartido algunas fotografías de sus prendas y con ellas podemos ver que la joven prefiere usar ‘blazers’, ropa ‘oversize’ y algunas sudaderas.

Asimismo, el 4 de julio de 2021, compartió una instantánea en la que presumió su nuevo look:

“Primero me rapé, no estaba de rosa, pues la verdad porque quise, ya tenía ganas, mi mamá estaba ahí conmigo y entre una y otra cosa lo hice y me rapé”, dijo la cantante en una entrevista para ‘De primera mano’ el 19 de octubre de 2021.

David Banda

Madonna tiene una gran familia, la cual está compuesta por sus dos hijos biológicos, Lola y Rocco, y cuatro que adoptó, David Banda, Mercy James, Stella y Esther, quienes son gemelas.

David se ha dado a conocer en el mundo del entretenimiento desde muy pequeño, pues ha caminado junto a su madre en la 'red carpet' de importantes eventos y con sus 'outfits' ha conquistado al público.

Prueba de lo anterior es que el 28 de mayo de 2022, la intérprete de ‘Hung Up’ y su retoño asistieron al World Lightweight Championship, en Nueva York y Banda se robó la atención de los reflectores al realizar (con su atuendo) un tributo a un look que su famosa madre usó en los 90: un vestido rojo de la colección AdidasxGucci.

Shiloh Jolie-Pitt

La primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie se ha caracterizado por presumir un estilo andrógino, donde combina prendas masculinas y femeninas en un 'outfit'.

Al respecto, desde que era pequeña, Shiloh ha mostrado su gusto por las camisetas ‘oversize’, los pantalones anchos y los tenis en lugar de zapatillas.

Angelina habló sobre su identidad y su estilo en una entrevista para ‘Daily Mail’ en 2010; señaló que no hay nada que deba interpretarse.

“Le gusta vestirse como niño y quiere cortarse el cabello como niño y ella quiere ser llamada John por un tiempo. Algunos niños usan capas y quieren ser Superman y ella quiere ser como sus hermanos. Es como ella es”.

Cuéntanos, ¿cuál de los looks de estos hijos de famosos es tu favorito? ¿Te gusta su estilo?