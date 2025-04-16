John Travolta dedica emotivo mensaje a su fallecido hijo: habría sido su cumpleaños 33

Video Perder a su hijo favorito casi acabó con John Travolta: no pudo hablar por 2 años

John Travolta conmovió a sus seguidores al compartir en Instagram una foto de él con su fallecido hijo Jett. El actor de ‘Saturday night fever’ escribió el pasado 13 de abril: “Feliz cumpleaños Jett. ¡Te extraño muchísimo! ¡Te amaré por siempre!”.

El día de la publicación, Jett Travolta habría cumplido 33 años. El joven falleció cuando tenía 16, dejando un enorme dolor en la vida de su padre John y su madre Kelly Preston.

Travolta ha recordado año tras año a Jett en sus redes sociales. En 2024 también publicó una fotografía y escribió: “Feliz cumpleaños, mi Jetty. No pasa un solo día sin que piense en ti”.

John Travolta recordó a su fallecido hijo en el que habría sido su cumpleaños 33. Imagen John Travolta/Instagram

¿De qué murió Jett Travolta, hijo mayor de John Travolta?

Jett Travolta falleció a los 16 años mientras se encontraba con su familia de vacaciones en las Bahamas. El joven nació con autismo y síndrome de Kawasaki: una condición que inflama las paredes de los vasos sanguíneos.

Durante esas vacaciones, Jett se golpeó en la cabeza tras sufrir una convulsión mientras se bañaba.

En enero de 2019, el actor declaró en una entrevista para US Weekly que la muerte de su hijo fue “lo peor que me ha pasado en la vida”. Además, confesó que "no sabía si iba a sobrevivir".

Para John, Kelly y su hija Ella, la mayor alegría de aquellos años fue el nacimiento de Benjamin Travolta en 2010. Además, la familia se decidió a crear la fundación Jett Travolta con el objetivo de apoyar a los niños con problemas de movilidad, comunicación y aprendizaje, así como con otras necesidades médicas.

Años después Travolta se enfrentaría a otra dura pérdida. Kelly Preston, su esposa desde 1991, falleció en 2020 a causa de cáncer de mama contra el que luchó durante dos años.

John Travolta se ha sincerado sobre sus duras pérdidas y cómo ha salido adelante. En 2021 contó para la revista Esquire España:

“Aprendí que el duelo, la superación del dolor, es algo muy personal (...). El duelo es individual, y vivir tu propio camino es lo que te puede llevar a sanar. Tu duelo es diferente al de otra persona”.