Aracely Arámbula celebró el cumpleaños 13 de su hijo Daniel: mostró parte del festejo

Daniel y Miguel Gallego Arámbula, son los hijos de los famosos Aracely Arámbula y Luis Miguel. Si bien se sabe muy poco de ellos debido a la protección de sus padres, en sus cumpleaños su madre suele mostrar fotos inéditas, así como paso en el festejo de su hijo menor.

Aracely compartió la infancia de Daniel

El 19 de diciembre la actriz de telenovelas se mostró contenta porque su hijo menor alcanzó los 13 años de edad y lo celebró con una felicitación vía redes sociales.

En su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías de Daniel cuando era pequeño y donde se les podía ver a los dos dándose un beso junto con las palabras "Feliz Cumpleaños" y "Dany precioso".

Aunque no son imágenes recientes, Aracely demostró cómo lucía su hijo pequeño cuando lo cargaba y también, en un festejo de Halloween donde él se disfrazó de calabaza y ella de un personaje parecido a un mimo.

Así fue su pastel

Además de recibir felicitaciones de su madre, otros famosos también le dedicaron algunas palabras en su día especial, como Maribel Guardia que escribió "Felicidades al príncipe. También Erika de la Rosa, quien no podía creer que tuviera 13 años: "13 en qué momento?!?? 😮😮 FELICIDADES a tu muñeco!".

Aracely Arámbula también compartió una foto del pastel de su hijo, el cual estaba inspirado en 'Star Wars', específicamente en el personaje de Baby Yoda y agradeció las muestras de cariño que le mandaron sus seguidores por el cumpleaños de Daniel a quien se refirió como "mi príncipe".

Celebrando mucho gracias por sus mensajes de felicitación para mi príncipe abrazos mi #Arafamilia bella #Blessings #losAmo pasándola #Super #Cool querida Faby muy deliii este gran detalle de cumple 😘♥️🎂😘👏🏻👌🏻



La apariencia actual de Daniel, como la de su hermano de 15 años Miguel, aún permanace como un total misterio, pues su madre no ha subido imágenes donde se puedan ver sus rostros, únicamente algunas donde salen de espaldas.

¿Luis Miguel felicitó a su hijo?

La actriz se separó de Luis Miguel en 2009. Aunque él estuvo presente en los primeros años de vida de sus hijos, al romper su relación amorosa la situación fue diferente.

Arámbula alegó que no los ve ni les da una pensión suficiente, incluso que hace mucho tiempo no está en los momentos importantes, como los cumpleaños.

En 2017, la mexicana reveló a la revista People en Español que le gustaría que Luis Miguel "conviviera más con ellos" y que la imagen que tenían de él cambió debido al distanciamiento.

"Jamás les he hablado mal de su papá, pero conforme pasa el tiempo y él no los busca, creo que ellos ya no lo ven como un padre, porque eso se da con la convivencia diaria".