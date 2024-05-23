Hijos de famosos

Muere hijo de 2 años de la influencer Jasmine Yong: se ahogó en una piscina

La también modelo compartió la noticia del fallecimiento de su pequeño Enzo. Ella explicó lo que sucedió en la tragedia que le arrebató a su retoño.

Dayana Alvino.
La ‘influencer’ malasia Jasmine Yong dio a conocer la muerte de su hijo Enzo, a los 2 años, tras ahogarse en una piscina.

Fue por medio de un ‘post’ en Instagram que la también modelo compartió la noticia del fallecimiento de su pequeño.

“Les informamos que el corazón de nuestro bebé Enzo dejó de latir hasta ayer por la tarde, con un suministro adecuado de oxígeno”, indicó el 18 de mayo.

“Nuestro bebé Enzo ha subido al cielo para ser un angelito feliz. Ya no sufre algo doloroso ni difícil. Gracias a todos por sus oraciones y bendiciones”, agregó.

Jasmine Yong dio a conocer el fallecimiento de su hijo Enzo.
Jasmine Yong dio a conocer el fallecimiento de su hijo Enzo.
Imagen Jasmine Yong/Instagram

¿Qué le ocurrió al hijo de la influencer Jasmine Yong?

En su misma publicación, Jasmine Yong compartió cómo ocurrió el incidente en el que perdió la vida su retoño.
Explicó que, junto con su pareja, Lim Kong, y Enzo, se hospedó en un hotel el sábado 11 de mayo, pues planeaban celebrar el Día de las Madres el domingo.

“Como siempre, se acurrucó junto a nosotros y bebió leche antes de quedarse dormido”, explicó acerca de lo que ocurrió en la habitación.

La creadora de contenido y su esposo igualmente tomaron “una siesta”, pero al momento que ella abrió los ojos notó que algo no estaba bien.

“Cuando me desperté, descubrí que Enzo no estaba a mi lado. Vi que la puerta, originalmente cerrada, a la piscina cubierta había sido abierta y encontré que él estaba dentro (del agua) inconsciente”, narró.

Aunque realizaron reanimación cardiopulmonar al nene, “no respondió”: “Tampoco pudimos pedir ayuda debido a la mala red en el hotel”.

“Corrimos al vestíbulo con el bebé y pedimos al personal que nos ayudara a llamar a una ambulancia y a que le realizaran primeros auxilios”, recordó.

Yong puntualizó que “hasta media hora después” de que lo enviaron a la clínica para que fuera atendido, Enzo “finalmente recuperó los latidos, pero todavía estaba en coma”.

La criatura, indicó, “luchó duro” durante seis días, pero finalmente su corazón sucumbió la tarde del viernes 17 de mayo.

El último adiós a bebé Enzo

Su mensaje, Jasmine Yong lo acompañó con una serie de fotografías en las que se aprecia una especie de memorial para su bebé Enzo, así como el ataúd.

En un video, ella mostró que, a manera de despedida, varias personas lanzaron globos de colores hacia las nubes.

Jasmine Yong mostró el último adiós a su bebé Enzo.
Jasmine Yong mostró el último adiós a su bebé Enzo.
Imagen Jasmine Yong/Instagram
