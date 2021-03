Hija de Rudy Giuliani relata en Vanity Fair su experiencia con las relaciones sexuales entre más de dos personas

“Hallar la fuerza para explorar estos aspectos más apasionados, complicados de mi personalidad, se convirtió en algo clave para aprovechar mi voz y creatividad, que a la vez me ayudó a sobrellevar mejor la depresión, ansiedad y rezagos cognitivos de la anorexia que sufrí de adolescente”, dijo.

Caroline Giuliani dijo que comenzó a explorar su sexualidad con parejas después de no sentirse satisfecha en relaciones monógamas.

“Por ese entonces, no comprendía plenamente que me faltaba de esa relación [...] Yo anhelaba estar con alguien que me quisiera por lo que soy”, dijo.