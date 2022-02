¿Alejandra Capetillo ya tiene novio? Esta es la foto que levantó sospechas y críticas

“Nunca me esperé lo mucho que estoy aprendiendo, lo mucho que he crecido”, explicó. “En el momento en el que me fui, no sólo me despedí de mi familia, también de esa Ale de antes, porque siempre voy a ser esa Ale, pero constantemente como ser humano vas cambiando y vas creciendo, me despedí de una Ale que estaba acostumbrada a otras cosas, que veía la vida de otra forma”, comentó.