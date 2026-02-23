Mónica Noguera Hermana de famosa presentadora mexicana es mordida por un cocodrilo: “Me voy a desangrar” Mónica Noguera contó lo que le pasó a Alejandra mientras paseaba en Puerto Escondido, en Oaxaca (México). Por el ataque, Ale llegó a pensar que no sobreviviría.

La presentadora mexicana Mónica Noguera dio a conocer que su hermana, Alejandra, fue mordida por un cocodrilo.

Por medio de una entrevista, la conductora narró que el ataque ocurrió en Puerto Escondido, en Oaxaca (México).

“Ale fue a una laguna, fue con mi mamá, de hecho, pero sí creo que se alejaron un poco de la civilización”, dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante, el 20 de febrero.

¿Cómo fue el percance de la hermana de Mónica Noguera?

Mónica Noguera explicó que Alejandra ingresó por voluntad propia a un área que es habitad de los cocodrilos, donde debes de “tener mucho cuidado”.

“Te voy a decir ahí cuál fue el error, lo que pasó: que llevaron a los perros, llevaron a los labradores. Entonces, ¿qué pasa con los cocodrilos? La gente les da perros [para comer] en Puerto Escondido”, afirmó.

“En un momento, con mi mamá, se sientan en una laguna, en un manglar, y los perros entrar a nadar y es ahí cuando el cocodrilo entra”, añadió.

La comunicadora detalló que su hermana fue mordida en dos ocasiones en la pierna, por lo que comenzó a desangrarse.

Hermana de Mónica Noguera temió por su vida

Tras el ataque del cocodrilo, Alejandra Noguera tuvo la fortaleza de salvar a su madre, la señora Ana Flores.

“Fíjate lo que es la adrenalina: ella no se dio cuenta de la gravedad de la herida. Ella toma a mi mamá, porque se quedó en shock y no se podía parar. La para todavía y empiezan a caminar, pero caminaron 15 minutos”, narró.

“Y es cuando Ale me cuenta que vio… Dijo: ‘Me voy a quedar aquí, lo único que quiero es dejar a mi mamá en un lugar seguro porque si no, va a ser muy complicado para ella…’. Ella dijo: ‘Me voy a desangrar’”, añadió.

Afortunadamente, la hermana y progenitora de Mónica Noguera “encontraron una cabañita”, donde las ayudaron.

“Le hicieron un torniquete”, recordó. “Estas personas la llevaron, junto con mi mamá y los perros también, que no les pasó nada, a Puerto Escondido, a 20 minutos, pero ya le habían hablado al hospital para que tuvieran todo listo”.

¿Cómo está la hermana de Mónica Noguera?