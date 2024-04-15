Henry Cavill

¿Henry Cavill y su novia Natalie Viscuso esperan un bebé? Video viral muestra a su novia con pancita

Este fin de semana comenzó a circular un clip en el que la ejecutiva, pareja del actor desde hace tres años, deja en evidencia su aparente pancita de embarazo.



Dayana Alvino.
Video ¿Henry Cavill estaba inseguro de su cuerpo? Pocos saben todo lo que hizo para transformarlo

Henry Cavill y su pareja Natalie Viscuso están en el centro de la atención debido a la especulación de que ya están esperando a su primer bebé.

La tarde de este domingo 14 de abril comenzó a circular en redes sociales, como TikTok y X (antes Twitter), un video del momento en el que ellos abandonan el The Whitby Hotel, en Nueva York.

En dicho clip se observa a la ejecutiva luciendo un maxi vestido negro ajustado, que dejó a la vista una aparente ‘baby bump’.

¿Henry Cavill y su novia Natalie Viscuso tendrán un hijo?

Debido a la presunta ‘pancita de embarazo’ de Natalie Viscuso, diversos medios de comunicación, entre ellos El Universal y Quién, afirman que está esperando un hijo del británico.

“El actor Henry Cavill será papá por primera vez, así fue captado junto a su novia”, se lee en un ‘post’ de Instagram, que incluye la grabación antes mencionada, de Despierta América.

Reportan que Henry Cavill sería papá próximamente.
Reportan que Henry Cavill sería papá próximamente.


No obstante, Daily Mail reportó hoy, 15 de abril, la cita que la estrella de ‘Man of Steel’ y la creativa tuvieron ayer por la noche en la llamada ‘Gran Manzana’, y no menciona que ella se encuentre en gestación.

Tampoco portales de la categoría de People, TMZ, Variety o Page Six han difundido que el galán de Hollywood esté a meses de volverse padre.

Hasta el momento, Cavill y Viscuso se mantienen herméticos ante los rumores. Él publicó en la plataforma digital un mensaje, pero es acerca del fallecimiento de su perrito Meat, ocurrido hace un año.

La relación de Henry Cavill y Natalie Viscuso

Henry Cavill oficializó su relación con Natalie Viscuso en abril de 2021, al compartir en Instagram una fotografía en la que aparecen juntos, tiempo después de que se les viera en un paseo por Londres.

“Este soy yo luciendo tranquilamente confiado poco antes de que mi hermoso y brillante amor me destruya en el ajedrez”, escribió él para subtitular la postal.

Entonces, una fuente cercana aseveró a MailOnline que ellos se conocieron “hace años”, cuando se “cruzaron” al trabajar en la misma industria, pero que “la chispa no fue instantánea”.

Supuestamente, su romance se dio durante el encierro por la pandemia del covid-19, que habrían pasado en el Reino Unido.

Días después de confirmar que ya no era soltero, el también modelo regresó a la aplicación para pedir un alto a los comentarios negativos dirigidos a su enamorada.

Desde entonces, ellos han mantenido los detalles de su idilio en la privacidad, pero han acudido juntos a los estrenos de los proyectos que él estelariza.

