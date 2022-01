Heidi Klum aseguró sus piernas en 2 millones de dólares, pero una vale más que la otra

Heidi Klum, quien tendrá una participación en el programa de Ellen Degeneres, explicó cómo una de sus piernas está asegurada por un monto mayor que la otra.

Heidi de 48 años, aparecerá en un segmento llamado 'Heidi Blanking Klum', le confesó a Ellen que un agente le realizó una póliza de seguro de 2 millones de dólares en sus piernas, y una costaba más. La supermodelo alemana manifestó que "una era más cara que la otra" y agregó que "son raras las cosas que hacen algunas personas".

La también empresaria decidió formar una familia con Tom Kaulitz, se dijo estar muy contenta por esta nueva etapa en la vida ya que el integrante de la banda ‘Tokio hotel’ se porta “increíble" con sus 4 hijos.

"Estoy segura de que no es fácil entrar en una familia ya formada, teniendo de repente cuatro niños y adolescentes”.



Quien fuera ‘host’ del programa ‘Proyect Runway’ informó que su hija Leni está siguiendo sus pasos y quiere ser una famosa modelo como ella:

"Creo que es tan maravilloso cómo ella no está tratando de ser yo. No está tratando de ser otra persona. Por ejemplo, es más baja (de estatura) para ser modelo, y lo posee... ha tenido una cámara en la cara desde que nació, por lo que ve la cámara más como su amiga que como su enemiga. Así que siento que ella es muy tranquila frente a los reflectores y siempre la pasa genial”.

Heidi Klum y sus piernas aseguradas en 2 millones de dólares

La jueza del programa ‘America’s got talent’ reveló que hace unos años tomó la decisión de asegurar esa parte del cuerpo, con la noticia que una pierna vale más que la otra, pero, ¿cómo fue que llegaron a esa conclusión? Heidi tuvo un accidente de joven y tiempo después por tener la cicatriz, el precio tuvo que bajar.

“Cuando era joven me caí y corté con un vaso de agua, tengo una gran cicatriz. Quise taparla y me llené de bronceador en aerosol en aquel momento, ahorita no se ve a simple vista, pero sí, una (pierna) es más cara que la otra”.



Esta no es la primera vez que Klum se sincera sobre sus piernas valuadas en muchos dólares: en 2017, le dijo a la revista ‘People’ que una pierna valía 1 millón de dólares (aproximadamente 1,3 millones de dólares) mientras que la otra valía 1,2 millones de dólares.

"Siempre disfruté, y todavía lo hago, usar minifaldas súper cortas para mostrar mis piernas", dijo en ese momento. "Creo que las piernas son sexys. Me gusta enfocarme en mis piernas cuando salgo o cuando llego a la alfombra roja. Lo hago".



Heidi Klum es conocida por mostrar su físico a través de las redes sociales y las pasarelas. El año pasado, reveló que estaba embarazada de cuatro meses de su hija, Leni, mientras caminaba por la pasarela de Victoria's Secret en 2003.

"Feliz cumpleaños número 17, Leni, no estoy sola caminando por esa pasarela aquí", escribió Klum en un tributo de cumpleaños para su hija a través de Instagram. "Si miro lo suficientemente cerca, puedo verte avanzando a los 4 meses @LeniKlum".