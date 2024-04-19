Giovani, ganador de Pequeños Gigantes, cumplió 10 años: así de grande luce

Video ¿Qué fue de 'Telesa' de 'Pequeños Gigantes'? Así se ve ahora y a esto se dedica

Con apenas 5 años, Giovani Chávez conquistó en 2019 a la audiencia de la cuarta temporada del reality infantil ‘Pequeños Gigantes’, del que logró convertirse en el ganador indiscutible.

Como líder de los ‘Sacachispas’, el originario de Rosarito, Baja California llevó al triunfo a su escuadrón, entonces conformado por los bailarines, Sara Alejos y Yamil Ibáñez; y el quinto elemento, Mariana Iveth.

Durante su participación Giovani Chávez no solo destacó por su personalidad ocurrente y carismática, también protagonizó emotivos momentos junto a los jueces Verónica Castro, Miguel Bosé, Albertano Santa Cruz y Karol Sevilla luego de la promesa que durante el show el niño le hizo a su mamá.

Le dijo que cuando creciera trabajaría muy duro "para nunca ver su refrigerador vacío".

Giovani Chávez, ganador de 'Pequeños Gigantes' 2019. Imagen Giovani Chávez/Instagram

La historia de vida de Giovani Chávez removió tantas emociones en muchas personas que, durante el programa, tras convertirse en el gran ganador del programa, Galilea Montijo le hizo entrega de las llaves de la casa que “unos ángeles” anónimos le había regalado al menor.

“Unos ángeles de gran corazón, que pidieron permanecer en el anonimato, quisieron darte este regalo: una casa nueva para ti y tu familia”, dijo la conductora en aquel momento.

Así se ve Giovani Chávez tras ganar Pequeños Gigantes

Un año después de que convertirse en ganador de Pequeños Gigantes, Giovani Chávez regresó a la pantalla como reporterito de la nueva temporada del programa que fue cancelada en medio de la pandemia en 2020.

En marzo pasado, el menor cumplió 10 años y compartió en sus redes sociales una imagen en la que muestra cómo luce a cinco años de su exitoso su paso por la televisión.

“Hoy le doy gracias a dios por dejarme cumplir 10 años y tener la dicha de pasarla al lado de mi familia”, escribió junto a una imagen en la que posa simulando trae un bate de beisbol.

Giovani celebró en marzo su cumpleaños número 10. Imagen Giovani Chávez/Instagram



En su cuenta de Instagram, en la que suma más de 80 mil seguidores, Giovani comparte cómo es su día a día, mostrando los trabajos de albañilería que realiza, detalles de sus estudios y la generosidad que lo caracteriza.

“Este regalito que me dio mi mamá no lo abriré, se lo regalaré a un amiguito para que tenga una feliz Navidad”, compartió en otra de las grabaciones.