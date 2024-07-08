Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca pierden a su “primer hijo”: así lo despiden

Video La hija de Gianluca Vacchi tuvo su propio 'safari' para celebrar su cumpleaños 3

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca dieron a conocer la muerte de su “primer hijo”, a quien despidieron con emotivas palabras.

El ‘influencer’ italiano compartió este 7 de julio vía Instagram que fue la semana pasada, “entre la noche del lunes y martes”, cuando falleció su perrito Gordo.

“Nos dejó para convertirse en el ángel que siempre fue en su vida”, aseveró el empresario en su anuncio al respecto.

Gianluca Vacchi dedicó amoroso mensaje a su “primer hijo”

Además de subir un video en el que mostró varios de los instantes que vivieron al lado de Gordo, Gianluca Vacchi confesó lo importante que él fue.

“Desde cuando mi amada Sharon lo trajo a mi vida y tuve la oportunidad de convertirme en su padre, porque él fue mi primer hijo, entendí que ser padres es una oportunidad que Dios nos regala para que conozcamos a una forma de amor superior”, indicó.

“Gordo me enseñó el sentido profundo del amor incondicional, único y verdadero”, agregó. “Fuiste un hijo para mí, el primero, te amé inmensamente y llenaste cada segundo de mi vida con tu amor profundo y tu mirada siempre pendiente”.

La celebridad de Internet agradeció al canino por los cuidados que, considera, le dio en los momentos que ocurría “una variación” en su respiración o en su tono de voz.

“Gracias, amor mío, por ser mi apoyo emocional, el primer interlocutor de mi alma, sí, porque tú la podías escuchar como nadie”, expuso.

“Fuiste un ángel, el regalo más grande, junto a mi hija, que recibí en la vida y sí, los dos, vinieron de tu amada mamá”, sumó.

Vacchi reconoció que “no se puede explicar el dolor” que tanto él como Fonseca están atravesando, así como que no quiere imaginarse una vida sin el adorado animalito.

“Aguantaste para estar a nuestro lado y cuando no lo lograste más, te despediste dejándonos en un vacío infranqueable y sólo la gran reserva de amor que nos dejaste en vida nos permitirá sobrevivir a este dolor sobrehumano”, detalló.

“Adiós, Gordo, para siempre estarás vivo en nuestros corazones y hasta que nos encontremos de nuevo, miraré tu sillón cada vez que me despierte en la noche y lentamente las lágrimas se convertirá en una dulce sonrisa. Te amo, papá”, concluyó.

Sharon Fonseca honra a su ‘perrhijo’ Gordo

Por su parte, en su propio perfil de la plataforma digital, Sharon Fonseca relató su historia con Gordo, quien era de la raza labrador retriever.

“Llegaste a mí cuando menos lo esperaba. Un mensaje que decía que necesitabas un nuevo hogar. Un impulso en mi corazón que susurraba que tenía que adoptarte. No te buscaba, y tú mucho menos a mí, pero el destino ya tenía escrito nuestro camino juntos”, mencionó.

La actriz puntualizó que el sabueso fue su “compañero de vida”, “testigo de los momentos más felices y tristes” que ha experimentado.

“Luego conocimos al amor de nuestra vida, tu papi Gianluca, y nuestro núcleo creció. Nunca pensé que alguien podría amarte de la misma manera que yo te amo, hasta que llegó él”, confesó ella.

La venezolana habló de la conexión “mágica” que existió desde el primer instante entre Gordo y Vacchi, que lo cuidó hasta su deceso.

“Ahora no vivirás más conmigo, porque vivirás dentro de mí. Te buscaré en todas partes, hasta en las nubes. Buscaré tu mirada, en cada peludito que vea. Y tus caricias en cada brisa”, le aseveró.

“Aunque no me queden lágrimas en mi cuerpo, hoy la tristeza se llena de agradecimiento porque fuimos muy afortunados”, afirmó.

Para finalizar, Sharon anotó: “Para siempre no habría sido suficiente tiempo juntos. Hasta pronto, mi amor. Vuela alto. Te prometo que yo te encontraré de nuevo en otra vida. Tuya por siempre, tu mami”.