Geraldine Bazán tiene claro qué necesita cambiar y lo reveló en exclusiva en El Break de las 7

Geraldine Bazán no lo pensó mucho. Cuando su amiga y colega Clarissa Molina le preguntó si pudiera cambiar algo en ella, qué sería, seguido de un "híjole", expresó lo siguiente: "Creo que me gustaría ser un poquito menos emocional [...] Y también, cuando hay algo que me parece que no es justo, reacciono desde el estómago... y tengo que aprender a ser un poquito más mesurada".