Gabriela Platas

Gaby Platas dice que se separó de Paco de la O tras sufrir violencia por una advertencia: “Te va a matar”

La actriz habló de las presuntas agresiones que sufrió por parte del actor mientras eran pareja. Ella asegura que él la “llegó a golpear” estando en el suelo y que la culpaba por eso.

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Por:Dayana Alvino
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Video Gaby Platas recuerda escena junto a Selena en la telenovela Dos Mujeres Un Camino

Gaby Platas recordó las presuntas agresiones que sufrió por parte de Paco de la O mientras eran pareja y reveló cuál fue la situación exacta por la que finalmente decidió alejarse de él.

Fue en agosto de 2021, a poco más de tres años desde el anuncio de su separación, que la actriz confesó la alegada situación que padeció durante su matrimonio.

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“Para mí, como mujer, fue importante terminar una relación con tantas cosas tan negativas”, dijo a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube.

“Y que de repente uno se acostumbra y no te das cuenta que vives en entornos violentos, de infidelidad, de drogas y de repente te acostumbras”, afirmó.

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Gaby Platas habla de las presuntas agresiones que sufrió por parte de Paco de la O

Ahora, en entrevista con Shanik Berman, Gaby Platas relató los supuestos maltratos que le propinaba Paco de la O.

“Viví muchas cosas horribles, pero afortunadamente eso terminó”, afirmó. “Me llegó a golpear, me llegó a patear, me llegó a amenazar, a ahorcar, a lastimar a mis animales. Sí, patear en el piso”.

“La verdad es que no sé bien por qué hacía las cosas o qué era lo que se imaginaba, no lo sé”, declaró al ser cuestionada sobre el por qué el actor supuestamente la atacaba.

La estrella de telenovelas puntualizó que, según ella, el también presentador le pedía perdón “a veces” después de agredirla, situación por la que, además, la responsabilizaba a ella.

“O sea, pasaban un par de días y luego se disculpaba y me decía: ‘Ya no lo voy a volver a hacer’. Pero claro que lo volvía a hacer”, aseveró.

“Alguna vez me llegó a decir: ‘Es que cuando yo te violento físicamente es tu culpa porque tú no te quitas’”, narró al respecto.

Gaby Platas dice que dejó a Paco de la O tras recibir una advertencia

Acerca del instante que la llevó a decidir poner distancia entre ella y Paco de la O, Gaby Platas recordó cómo pasó.

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“Estábamos como en una fase donde él era muy muy violento y cuando decidí, ‘Ya’, fue porque una persona cercana a él me habló y me dijo: ‘Va para tu casa y te va a matar’”, enunció.

“Y como sí era una posibilidad, dije: ‘Okey. O sea, más vale aquí corrió que aquí murió’”, añadió sin brindar más detalles.

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