Gaby Platas se operó para no tener hijos a los 32 años: años después contó su historia

Hace casi 15 años Gaby Platas se operó para no tener bebés, algo de lo que estuvo segura desde que era una niña. En el programa ‘En Casa de Mara’, la artista le contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que desde los 12 tuvo claro que la maternidad no era algo que deseaba. En un inicio su mamá le dijo que cuando creciera tendría ganas, pero eso no pasó.