Jencarlos Canela Gaby Espino responde sin tapujos a comentarios por foto con los dos papás de su hija La actriz reaccionó a los comentarios que aparecieron en sus redes luego de que publicó una fotografía junto a sus exparejas, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Hija de Gaby Espino celebra su graduación junto a sus dos padres

Gaby Espino respondió sin tapujos a los comentarios que surgieron por la fotografía en la que se dejó ver con los papás de su hija Oriana, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela. El primero, papá biológico de la adolescente, y el segundo, de crianza.

“Con los PAPAsitos en la graduación de Ori”, escribió el 22 de mayo en Facebook.

PUBLICIDAD

La publicación de la actriz de ‘Mundo de Fieras’ y ‘El Juego de las Llaves’ fue aplaudida por sus seguidores, quienes la felicitaron por la gran relación que mantiene con sus exparejas tras su separación.

“Eso sí es ejemplo”, “Madurez le llaman”, “Así tiene que ser, no ponerse a pelear” y “Qué bien que tengan una buena relación con sus exparejas, es sano para toda la familia”, fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz.

La fotografía de Gaby Espino con sus exparejas Cristóbal Lander y Jencarlos Canela, papás de su hija Oriana. Imagen Gaby Espino / Facebook



En medio de la ola de mensajes que recibió, Gaby Espino respondió sin tapujos: “Por mis hijos todo. Ellos son mi prioridad”.

Al igual que Gaby Espino, Cristóbal Lander también compartió fotografías con su expareja y con Jencarlos Canela, padre de crianza de su hija Oriana.

“Sólo que agradecer y donde hay amor todo se puede, lo que pareció ser una tormenta terminó siendo una gran bendición!!!”, escribió el actor venezolano.

“¡¡Hoy Ori rodeada de puro amor!! Gracias, gracias Gaby Espino y gracias, gracias Jencarlos por ser mi gran extensión de papá, los amo”, sentenció.

Así celebró Cristóbal Lander la graduación de su hija Oriana. Imagen Cristóbal Lander / Instagram

Gaby Espino y el fin de sus relaciones

En 2011, tras dos años separados y fallidos intentos de reconciliación, Gaby Espino y Cristóbal Lander anunciaron su separación.

“Por medio del presente comunicado de prensa, queremos hacer del conocimiento de todos los medios de comunicación y del público en general, el final de nuestro matrimonio, luego de 4 años de una relación que sólo nos deja un balance lleno de grandes experiencias, importantes aprendizajes, una buena amistad y por sobre todas las cosas, lo más importante y lo más maravilloso que nos pudo regalar Dios y la vida, nuestra pequeña hija, Oriana”, señalaron.

PUBLICIDAD

Ese mismo año, Gaby Espino formalizó una relación con Jencarlos Canela, con quien procreó a su hijo Nickolas, durante sus tres años de relación.

Aunque la pareja lleva separada más de una década, en varias ocasiones la actriz ha señalado que serán familia “toda la vida” por los hijos que tienen juntos.